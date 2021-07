Bez wahadła na ul. Zegadłowicza w Szczecinie

Łatwiej przejechać w okolicy Węzła Głębokie. Nie ma już wahadła na ul. Zegadłowicza.

- Prace przy przebudowie ostatniego fragmentu ul. Zegadłowicza za nami - poinformował Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. - To oznacza, że zasadnicza część robót drogowych w ramach budowy Węzła Głębokie jest już zakończona. Trwa wykonywanie oznakowania poziomego. Koniec dużych prac drogowych nie oznacza końca inwestycji. Do zrealizowania pozostał m.in. parking przy pętli oraz budynek socjalny z poczekalnią dla pasażerów. Zgodnie z umową prace mają się zakończyć do końca roku - informuje rzecznik.

W ramach inwestycji wykonana zostanie pętla tramwajowo-autobusowa, miejscami postojowymi kiss&ride, stanowiskami do postoju taksówek, parkingiem rowerowym, stanowiskiem wypożyczalni roweru miejskiego. Wybudowane zostanie także nowe rondo oraz przebudowane zostaną ulice dojazdowe do ronda - fragment Al. Wojska Polskiego, Zegadłowicza i Miodowej oraz ul. Kupczyka na całej długości do granic miasta wraz ze ścieżką pieszo-rowerową. W sąsiedztwie pętli powstanie także parking park&ride.

Koszt prac to ponad 65 mln zł. Wykonawcą prac jest firma STRABAG Sp. z o.o. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Oprac. (k)