Wahadło na ul. Zegadłowicza. Wakacyjne szlify na węźle Głębokie

W najbliższy poniedziałek tj. 5 lipca wprowadzone zostaną zapowiadane wcześniej zmiany w organizacji ruchu na ul. Emila Zegadłowicza na szczecińskim osiedlu Głębokie. Nie będzie to jedyna zmiana dla kierowców na tej trasie w rejonie placu przebudowy węzła drogowo-przesiadkowego, prowadzonej przez spółkę Strabag. Czasowych utrudnień w przejeździe mogą też spodziewać się na jednojezdniowym w tej okolicy odcinku al. Wojska Polskiego.



- Prace w okresie wakacyjnym na ul. Emila Zegadłowicza zostały zaplanowane z uwagi na mniejsze natężenie ruchu. Ruch wahadłowy wprowadzony będzie na wysokości skrzyżowania z ul. Kąpieliskową - wyjaśnia Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie, która nadzoruje realizację zadania.

Do wykonania tam pozostały ostatnie prace na wzniesieniu, których z uwagi na położenie i przebieg drogi w kierunku do i z Polic nie można było wykonać przy ograniczonej przestrzeni w tej okolicy. Pas jezdni niemal w całości jest gotowy, podobnie jak nowy szeroki pas pobocza przyległy do ogrodzenia kąpieliska, gdzie urządzono na nowo chodnik, wytyczając dodatkowo na jego długości ścieżkę rowerową. Prace potrwają jeszcze około dwóch tygodni i na ten okres ruchem samochodów sterować będzie sygnalizacja uliczna.

Dodatkowo, również w poniedziałek 5 lipca, wprowadzone zostanie tymczasowe wahadło, ale z ruchem kierowanym ręcznie na fragmencie al. Wojska Polskiego. W ramach bieżącego utrzymania ulic, w godzinach popołudniowych frezowana tam ma być nawierzchnia. Prace będą prowadzone na odcinku od zakresu budowy węzła Głębokie przy dojeździe do pętli do miejsca, gdzie aleja ma dwie jezdnie (na wysokości kasyna pobliskiej jednostki wojskowej). Po sfrezowaniu starej nakładki drogowcy za ok. 10 dni mają wylać nową warstwę nawierzchni.

(MIR)