Będzie pięć nowych butelkomatów w Szczecinie

2023-05-25 09:41:03

na tych osiedlach jest masa starszych ludzi którzy tez chcieli by skorzystać z tego programu też być eko, ale będą wykluczeni bo nie maja telefonu typu smartfon. Zdajecie sobie sprawę ile ludzi w szczecinie ma jeszcze telefon stacjonarny? dużo takie osoby są teraz praktycznie wszędzie wykluczane bo aplikacja to aplikacja tamto. A może ktoś po prostu chroni swój numer przed natrętami i nie chce przekazywać go za darmo kolejnej firmie?