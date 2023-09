Azymut na Wały Chrobrego. Ogrodnicze ciekawostki i mnóstwo innych smaczków

Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Hosty w niebieskich odcieniach. Zimujący w gruncie bananowiec japoński. Makie amurskie o miododajnych kwiatach wielkości ludzkiej głowy. To tylko niektóre z ogrodniczych okazów, jakie będzie można upolować podczas kiermaszu „Pamiętajcie o ogrodach”, jaki już w następny weekend – 16-17 września – zagości na Wałach Chrobrego w Szczecinie.

Jednak tym razem – w jesiennym wydaniu – można spodziewać się nie tylko tradycyjnej „Wałówki z przysmakami”, ale również oryginalnych wydarzeń towarzyszących: jogi, polinezyjskich tańców, a nawet zmysłowego flash mob w stylu flamenco.

Po pierwsze: ogród

Kilkudziesięciu wystawców z regionu i kraju – producentów, ogrodników i szkółkarzy – już potwierdziło udział w nadchodzącej, wrześniowej, edycji „Pamiętajcie o ogrodach”. Ich oferta powinna zadowolić nawet najbardziej wybrednych pasjonatów ogrodnictwa. Będzie w czym wybierać pośród tysięcy bylin i cebul kwiatowych, drzew i krzewów ozdobnych oraz owocowych, pnączy, nie tylko doniczkowych kaktusów i sukulentów czy ziół przyprawowych. W ofercie wszystkiego co zielone do domu i ogrodu będą również nawozy, maszyny i narzędzia, a też elementy małej architektury. Swoje stoisko rozstawi również Polski Związek Działkowców, gdzie fachowych porad udzielą instruktorzy ogrodniczy i gdzie będzie można zbadać odczyn gleby (wystarczy przynieść próbkę).

Pyszne smaki

Tym razem nie tylko na ul. Szczerbcowej staną stoiska „Wałówki z przysmakami”. Oferty pyszności na już – od pajdy ze smalcem i ogórkiem po mięsiwa z grilla – oraz do schowania w spiżarni jako zapasów na zimę będzie można wypatrywać również pomiędzy ogrodnikami. Czyli m.in. miodów i innych pszczelich wyrobów, worków orzechów, czosnku oraz przetworów, tradycyjnie wypiekanych chlebów, regionalnych wędlin i serów, a też śródziemnomorskich oliwek czy tureckich słodyczy.

Spojrzenie na Herkulesa

O ile kiermasz ogrodniczy oraz „Wałówka z przysmakami” będą czekały na szczecinian i turystów przez cały weekend, o tyle wydarzenia towarzyszące – na tarasie przy pomniku Herkulesa walczącego z Centaurem – zaplanowano wyłącznie na niedzielę (17 września). W samo południe (godz. 12) rozpoczną się tam zajęcia jogi w naturze – dla wszystkich chętnych, z własnymi matami, a w stylu Szkoły Jogi Klasycznej Ewy i Rafała Lichtarowiczów. O godz. 13.30 Beata Kuczyńska poprowadzi tańce polinezyjskie – przeznaczone dla wszystkich, bez względu na wiek i kondycję, które relaksują, niosąc w sobie ładunek dobrej energii. Natomiast o godz. 14 każdy będzie mógł wziąć udział we flesh mob flamenco, czyli przyłączyć się do tańczących ten zmysłowy taniec kameralnej grupy Aire Flamenco, pod kierunkiem Donaty Szurobury. flamenco.

Kiermasz i ulice

W związku z organizacją „Pamiętajcie o ogrodach” oraz imprez towarzyszących na niektórych ulicach górnego tarasu Wałów Chrobrego nastąpi czasowa zmiana organizacji oraz wyłączenie ruchu. Od piątku (15 września) od godziny 17 do niedzieli (17 września) do godziny 20 niedostępne dla samochodów pozostaną ulice: Wały Chrobrego, Szczerbcowa oraz odcinek Zygmunta Starego – od ul. Jarowita do Wałów Chrobrego. ©℗

A. NALEWAJKO