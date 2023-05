Pamiętajcie o ogrodach już w najbliższy majowy weekend

Już w ten weekend (6-7 maja) szczecińskie Wały Chrobrego znów zapełnią się pięknymi roślinami i tłumem ich wielbicieli, bo zagości tam kiermasz „Pamiętajcie o ogrodach”. Odbędzie się po raz 45., a w tym roku bogatą ofertę zaproponuje ponad 120 wystawców z wielu rejonów Polski. Wydarzeniu patronuje „Kurier Szczeciński”.



Na kiermaszu jak zawsze znajdziemy drzewa oraz krzewy owocowe i ozdobne, liściaste i iglaste. Kłącza i cebule kwiatowe, kwiaty rabatowe i byliny, pnącza, krzewy róż, rośliny i rybki do oczek wodnych. Będą rozsady warzyw (m.in. pomidory w 30 odmianach, rozsady melonów w odmianach: ‘Emir’, ‘Ananas’, ‘Melba, ‘Oliwin’ oraz rozsady arbuzów, na przykład odmiany ‘Crimstar’), rośliny na domowe parapety (Philodendron tortum, filodendrony ‘Painted Lady’, ‘Prince of Orange’, ‘Dark Form’, Mayoi, ‘Ring Of Fire’, fikusy, np. Ficus elastica ‘Moonshine’, Ficus elastica ‘Belize’, maranty: ‘Fascinator Tricolor’, ‘Lemon Lime’. Poza tym aglaonema ‘Red Zirkon’, Rhaphidophora decursiva, syngonium ‘Mottled Mojito’, epipremnum amplissimum 'Silver Stripe', storczyki, sukulenty i kaktusy, rośliny owadożerne (dzbaneczniki, kapturnice, muchołówki, tłustosze, rosiczki). Wśród ziół m.in. 18 różnych mięt, szałwie, tymianki, geranium, cząber, hyzop, bazylia drobnolistna grecka, cytrynowa, cynamonowa.

Majowe wydanie „Pamiętajcie o ogrodach” nieodparcie kojarzy się z przebogatą paletą roślin rabatowych i balkonowych.

- Będą zatem dobrze znane pelargonie rabatowe, o wzniesionych pędach, zwisające - bluszczolistne w wielu kolorach i odcieniach, a także królowa ostatnich kilku sezonów – seria mieszańcowa Calliope, łącząca najlepsze cechy pelargonii rabatowych (duże kwiaty) i bluszczolistnych (szybki wzrost) - wyliczają organizatorzy kiermaszu. - Będą surfinie nakrapiane, na przykład fioletowa ‘Night Sky’, różowa ‘Baby doll’. No i oczywiście super hit, czyli Supertunia Vista w trzech kolorach, np. różowa ‘Bubblegum’. Supertunia vista wyróżnia się niezwykłą odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne, jej kwiaty nawet po silnym deszczu szybko odzyskują piękny wygląd. Jest doskonałą propozycją nie tylko do donic, ale też do obsadzeń rabat. Poza tym: fuksje, komarzyce, niecierpki, uczepy, szałwie, begonie Dragon i begonie drobne - stale kwitnące, ipomea, czyli wilec – doskonały dodatek do kompozycji, a także sundavilla w kolorach.

Wystawcy proponować będą, najczęściej wyhodowane samodzielnie, całe kolekcje odmian poszczególnych gatunków, często unikatowe egzemplarze roślin. Czeka różnorodność gatunków, odmian, pokrojów, kolorów i zapachów.

Podczas kiermaszu nie zabraknie nawozów ogrodniczych, małej architektury i galanterii ogrodowej, sprzętu i narzędzi oraz rękodzieła do domu i ogrodu.

Stoiska ogrodnicze usytuowane będą wzdłuż ul. Wały Chrobrego oraz ul. Zygmunta Starego. Na ul. Szczerbcowej rozstawi się kiermasz jadła regionalnego, czyli „Wałówka z przysmakami”. Znajdziemy tam m.in. świeżo paloną kawę, herbaty klasyczne i smakowe, oleje smakowe, zakwasy, tradycyjne wędliny z Podlasia, Podhala, Mazowsza, chleby żytnie wypiekane na bazie naturalnego zakwasu w piecu ceramicznym, paprykarz domowy, ryby w zalewach octowych w słoikach, litewskie wyroby, tureckie przysmaki, kołacze węgierskie, miody pitne, piwa regionalne smakowe, polskie wina, również ekologiczne, nalewki, likiery, soki, probiotyki, smarowidła, kiszonki, dania z grilla do skosztowania na miejscu i na wynos.

W niedzielę 7 maja będzie coś jeszcze! W południe na tarasie Wałów Chrobrego przy pomniku Centaura można wziąć udział w bezpłatnych zajęciach jogi (trzeba wziąć własną matę i pasek) - zaprasza Szkoła Jogi Klasycznej Ewy i Rafała Lichtarowiczów. O godz. 13.30 odbędą się pokazy Szczecińskiego Stowarzyszenia Kung Fu Pięciu Zwierząt. Członkowie stowarzyszenia zaprezentują trenowane przez siebie formy ruchu. Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny.

Kiermasz „Pamiętajcie o ogrodach” już w sobotę 6 maja (w g. 9-18) oraz w niedzielę 7 maja (od g. 9 do 17). Wstęp wolny.

(K)