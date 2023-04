Przed nami kiermasz „Pamiętajcie o ogrodach”

Poza bogactwem roślin podczas kiermaszu na nie zabraknie nawozów ogrodniczych, małej architektury i galanterii ogrodowej, sprzętu i narzędzi oraz rękodzieła do domu i ogrodu. Będą też przysmaki na kiermaszu jadła, a przy pomniku Centaura przestrzeń do jogi i tai chi! Fot. Anna Gniazdowska

Drzewa oraz krzewy owocowe i ozdobne, liściaste i iglaste. Kłącza i cebule kwiatowe, kwiaty rabatowe i byliny, pnącza, krzewy róż, rośliny i rybki do oczek wodnych, świeże zioła w doniczkach, rośliny do domowych „miejskich dżungli”, storczyki, sukulenty i kaktusy, a nawet rośliny owadożerne – wszystko to w licznych odmianach, znanych i lubianych oraz nierzadko zupełnie nowych i kolekcjonerskich. Wkrótce na Wałach Chrobrego w Szczecinie ulubiony przez wielu kiermasz „Pamiętajcie o ogrodach”. Już w pierwszy majowy weekend - 6 i 7 maja – po raz 45. gościł będzie ponad 100 wystawców z okolic Szczecina i wielu innych rejonów Polski.

Przywiozą oni ze sobą - najczęściej wyhodowane samodzielnie – całe kolekcje odmian poszczególnych gatunków, często unikatowe egzemplarze roślin, satysfakcjonujące najbardziej wymagających domowych ogrodników. Tak duże zgromadzenie w jednym miejscu i czasie tak wielu hodowców zapowiada wielką różnorodność gatunków, odmian, pokrojów, kolorów, zapachów.

Poza bogactwem roślin podczas kiermaszu na Wałach Chrobrego nie zabraknie nawozów ogrodniczych, małej architektury i galanterii ogrodowej, sprzętu i narzędzi oraz rękodzieła do domu i ogrodu.

„Pamiętajcie o ogrodach” od wielu lat to także kiermasz jadła regionalnego, czyli „Wałówka z przysmakami” na ulicy Szczerbcowej. Znajdą się tam stoiska m.in. producentów pieczywa (np. chlebów żytnich wypiekanych na bazie naturalnego zakwasu w piecu ceramicznym, wędlin i serów (produkty z Podlasia, Litwy, Podhala), oryginalnych tureckich słodyczy, będą oliwki, miody kwalifikowane z najlepszych pasiek, obwarzanki robione według tradycyjnych receptur, przetwory z ryb i owoców oraz podpiwki, kwas chlebowy i piwa smakowe z minibrowarów i inne przysmaki.

- A kiedy już nacieszymy się zielonym otoczeniem i wizją piękniejących ogrodów, dla wszystkich chętnych mamy dodatkową propozycję – trochę jogi i tai chi na świeżym powietrzu, na tarasie przy pomniku Centaura - zachęcają organizatorzy wydarzenia. - Doświadczeni instruktorzy przeprowadzą pokazy i zaproszą wszystkich chętnych do wspólnych ćwiczeń. Pamiętając o ogrodach, nie zapomnijcie o macie i pasku, jako że joga znakomicie wpisuje się piękno natury! W niedzielę 7 maja w samo południe pod pomnik Centaura zaprasza Szkoła Jogi Klasycznej Ewy i Rafała Lichtarowiczów.

O godz. 13.30 odbędą się pokazy Szczecińskiego Stowarzyszenia Kung Fu Pięciu Zwierząt, które powstało w 2000 roku, krzewiąc wschodnie sztuki walki, głównie w stylach Hu Lung Pai i Tai Chi Chuan (style Yang) oraz różne odmiany Chi Kungu. Członkowie stowarzyszenia zaprezentują trenowane przez siebie formy ruchu. Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny.

Kiermasz „Pamiętajcie o ogrodach” już w sobotę, 6 maja (w g. 9-18) oraz w niedzielę, 7 maja (g. 9 do 17). Wstęp wolny. (K)