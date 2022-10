Azymut dla łowców skarbów

Po raz kolejny - tym razem w niedzielę (9 października) - w Hali Odra gościł Less Waste Market. Czyli targ różności z duszą, którym dotychczasowi właściciele postanowili dać szansę na drugie życie. Skarby z drugiej ręki w okazyjnych cenach i ze szczytnym przesłaniem niemarnowania, czyli konsumenckiej odpowiedzialności. Do tego rzemiosło artystyczne i pyszne świeże przekąski z dobrą muzą sączącą się w tle. To tylko niektóre z powodów, dla których szczecinianie pokochali tę klimatyczną miejscówkę przy Bulwarze Maurycego Beniowskiego.

