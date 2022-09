Deptakowe imprezowanie. Książęce imieniny i święto jabłka

Z lekkim opóźnieniem, ale za to huczne imieniny wyprawiono księciu Bogusławowi X na szczecińskiej ulicy, której jest patronem. Plenerowa impreza odbyła się w sobotnie (24 września) popołudnie. Komu będzie mało, ten w niedzielę w południe w to samo miejsce może wybrać się na plenerowe Święto Jabłka, by skosztować świeżych owoców prosto z sadu.

Zebranych na deptaku między placami Zgody i Ludwika Zamenhofa powitał osobiście sam solenizant Książę Bogusław. W rolę wodzireja imieninowej imprezy wcielił się Stefan Królczyński. Rozpoczął ją na plenerowej scenie występ zespołu Utracki.OBWN, czyli duetu muzycznego Bartosz Utracki i Jakub Wojciechowski. Potem goście zaproszeni zostali do udziału w przygotowanych na te okoliczność konkursach z nagrodami, a czas wszystkim aż do wieczora umilać będzie zespół Divaldi, który tworzą wokalistka Aleksandra Szachniuk i gitarzysta Waldemar Zieliński.

(M)