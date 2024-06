Amfiteatr w Stargardzie otwarty! Deszczowy koncert na inaugurację [GALERIA]

Fot. Wioletta Mordasiewicz

W Stargardzie uroczyście otwarto amfiteatr po prawie trzyletniej gruntownej przebudowie. Trybuny, odremontowanego kosztem ok. 22 mln zł amfiteatru na ponad 4 tysiące miejsc, szczelnie wypełniły się stargardzką widownią. Mieszkańców nie przestraszył nawet ulewny deszcz, który padał przez połowę inauguracyjnej imprezy w nowym amfiteatrze.

- To wy uroczyście otworzyliście to miejsce swoją obecnością - mówił Rafał Zając, prezydent Stargardu, który na krótko wyszedł na scenę z Joanną Tomczak, dyrektor SCK, by stało się zadość tradycji otwarcia. - Długo czekaliśmy na ten historyczny moment. Dziękuję wykonawcy firmie Adamietz, podwykonawcom i załodze SCK.

Przed publicznością wystąpili Natalia Kukulska, Kasia Moś, Milena Lange, Łukasz Zagrobelny, Igor Herbut i Kuba Badach. Wokalistom towarzyszyła orkiestra symfoniczna Warsaw Impressione Orchestra pod batutą Tomasza Szymusia. Koncert poprowadziła aktorka Laura Łącz. Piątkowy wieczór zakończył się występem zespołu Kwiat Jabłoni.

Tekst i zdjęcia Wioletta Mordasiewicz