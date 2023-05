Tenis Stołowy. Mistrzostwa Województwa Juniorów i Juniorek

W niedzielę 28 maja rozegrano w Stepnicy Indywidualne Mistrzostwa Województwa juniorów i juniorek.

Wyniki:

Juniorzy:

1. Nikodem Czarnof (Zalew Stepnica), 2. Konrad Lisek (Visonex Top Wierzbięcin), 3. Konrad Pyra (Darz Bór Karnieszewice) i Szymon Lampa (KTS Kołobrzeg).

Juniorki:

1. Oliwia Będzik (Champion Police), 2. Julia Zornig (STS Dębno), 3. Zuzanna Kmiecik (Griffin’s Spin Szczecin) i Darina Pavelko (Chrobry Międzyzdroje).

Gry podwójne juniorów:

1. Konrad Lisek i Karol Mętel (Visonex Top Wierzbięcin) 2. Konrad Pyra (Darz Bór Karnieszewice) i Patryk Stanisławczyk (Griffin’s Spin Szczecin), 3. Jakub Zornig (STS Dębno) i Nikodem Czarnof (Zalew Stepnica) oraz Marcel Góra i Szymon Dziewiór (Mewa Resko).

Gry podwójne juniorek:

1. Zuzanna Kmiecik (Griffin’s Spin Szczecin) i Martyna Falkowska (Chrobry Międzyzdroje), 2. Zofia Kochanek (Chrobry Międzyzdroje) i Hanna Gastół (Czarni Pieszcz), 3. Julia Zornig (STS Dębno) i Darina Pavelko (Chrobry Międzyzdroje) oraz Amelia Kujda-Rogowska i Lena Pietras (Chrobry Międzyzdroje).

Gry mieszane:

1. Konrad Lisek (Visonex Top Wierzbięcin) i Julia Zornig (STS Dębno), 2. Karol Mętel (Visonex Top Wierzbięcin) i Oliwia Będzik (Champion Police), 3. Patryk Stanisławczyk i Zuzanna Kmiecik (Griffin’s Spin Szczecin) oraz Jakub Kurek i Darina Pavelko (Chrobry Międzyzdroje).

###

W sobotę 27 maja rozegrano w Sianowie - Indywidualne Mistrzostwa Województwa młodzików i młodziczek.

Wyniki:

Młodzicy:

1.Karol Sukurenko (KTS Kołobrzeg), 2. Antoni Stańczyk (KTS Kołobrzeg), 3. Kryspin Szymanowski (Iskra Łasko) i Filip Olbracht (Zalew Stepnica).

Młodziczki:

1. Darina Pavelko (Chrobry Międzyzdroje), 2. Hanna Gastół (Czarni Pieszcz), 3. Judyta Chodyniecka (Zalew Stepnica) i Zofia Kochanek (Chrobry Międzyzdroje).

Gry podwójne młodzików:

1. Karol Sukurenko i Antoni Stańczyk (KTS Kołobrzeg), 2. Szymon Koper i Stanisław Cydzik (SALOS Szczecin), 3. Kryspin Szymanowski i Jakub Chałan (Iskra Łasko) oraz Jakub Kuna i Sebastian Podhorodecki (Sucha Koszalińska).

Gry podwójne młodziczek:

1. Maria Pieniążek i Michalina Stępień (Czarni Pieszcz), 2. Judyta Chodyniecka (Zalew Stepnica) i Hanna Gastół (Czarni Pieszcz), 3. Darina Pavelko i Dagmara Tutak (Chrobry Międzyzdroje) oraz Lena Wawreńczuk i Barbara Kossowska (Perła Połczyn-Zdrój).

###

W weekend 27-28 maja drużyny Griffin’s Spin Szczecin oraz UKS "Top" Solec Kujawski, rozegrały dwa mecze barażowe o awans do I ligi tenisa stołowego. W pierwszym spotkaniu rozegranym w Szczecinie goście wygrali 7:3. Wynik tego pojedynku mógł być nieco inny, gdyż zarówno Kamil Kostyk, jak i Bartosz Dobrowolański nie wykorzystali piłek meczowych z zawodnikiem gości - Rafałem Ordzą. Dzień później rywalizacja przeniosła się do Solca Kujawskiego. Od samego początku mecz był wyrównany, a remis po pierwszych czterech grach singlowych oraz deblowych sprawił, że zawodnicy ze Szczecina do końca musieli wygrać wszystkie pojedynki, aby wywalczyć upragniony awans na zaplecze ekstraklasy tenisa stołowego. Ta sztuka im się nie udała i ostatecznie przegrali 4:6.

- Niewątpliwie daliśmy z siebie wszystko. Na stołach zostawiliśmy serce i myślę, że tanio skóry nie sprzedaliśmy. Pierwszy mecz pechowo się dla nas rozpoczął, ale do końca staraliśmy się uzyskać jak najlepszy wynik. Do remisu zabrakło dwóch małych piłeczek. Mecz rewanżowy był już bardziej wyrównany, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, jednak liderzy drużyny z Solca Kujawskiego pokazali klasę, nie tracąc nawet seta, dzięki czemu nasi przeciwnicy ponownie wygrali. Pomimo dwóch porażek jestem zadowolony z postawy naszej drużyny, pokazaliśmy charakter i walczyliśmy do końca. Gratulujemy drużynie przeciwnej zasłużonego awansu - powiedział po spotkaniu zawodnik Griffin’s Spin, Bartosz Dobrowolański.

- Postawa szczecińskiego zespołu, to sukces ekipy Griffin’s Spin. Drużyna w konfrontacji ze zdecydowanym faworytem zachowała zimną krew i ambitnie walczyła o każdy punkt. Duże brawa dla nich - podsumował mecze barażowe Rafał Buczek, grający trener klubu Top-Spin Szczecin.

###

3 czerwca rozegrane zostaną w Przelewicach Otwarte Mistrzostwa Powiatu Pyrzyckiego w tenisie stołowym pod patronatem Olgierda Kustosza Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W zawodach mogą startować amatorzy oraz zawodniczy zrzeszeni w PZTS, jak również z zagranicy. Start rozgrywek zaplanowano na godz. 10 (kategorie młodzieżowe), zaś od godz. 16, turniej rozegrają osoby dorosłe. Więcej informacji na stronie: przelewice.pl.

###

17 czerwca rozegrany zostanie w Sianowie VIII turniej tenisa stołowego o Puchar przewodniczącego komisji krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy. Wstęp na turniej jest bezpłatny, a zawody odbędą się w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Dworcowej 26A. Start rozgrywek zaplanowano na godz. 10. Organizatorami turnieju są Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” oraz klub sportowy Darz Bór Karnieszewice.

###

28 maja rozegrano siódmy, wiosenny turniej FETS w amatorskim tenisie stołowym. W finale A zwyciężył Krzysztof Wasielewski, drugi był Kamil Wawrzycki, a trzeci Paweł Zińczak. W finale B najlepszy był Piotr Wołynka, drugi Piotr Sterna, a trzeci Paweł Lipiński. W finale C wygrała Inna Snegurova, drugi był Rafał Kowalski, a trzecia Anna Moszyk. W finale D wygrał Sławomir Chodorowski, drugi był Aleksandr Shchiptsov, a trzeci Artur Wachowiak. Zmagania odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10 w Fabryce Energii, przy ulicy Łukasińskiego 112.

- W rozgrywkach wystąpiło 32 zawodników, a turniej przebiegł sprawnie. Nadal spełniamy naszą misję, jaką jest propagowanie aktywności ruchowej i tenisa stołowego. Czekamy na nowe osoby i już w najbliższą niedzielę zapraszamy na kolejny turniej - zakończył R. Buczek.

PR