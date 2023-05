Tenis stołowy. Mistrzostwa Polski Kadetów w Świdwinie [GALERIA]

W dniach 11-14 maja rozegrano Mistrzostwa Polski Kadetów w tenisie stołowym w ramach XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych „Zachodniopomorskie 2023”, a gospodarzem zawodów było miasto Świdwin.

Świdwin miał zaszczyt gościć znakomitych młodych sportowców, trenerów, rodziców, a także sędziów oraz przedstawicieli Zachodniopomorskiej Federacji Sportu, Zachodniopomorskiego Związku Tenisa Stołowego oraz Pomorza Zachodniego. Wyjątkowym gościem był Lucjan Błaszczyk - czterokrotny olimpijczyk, multimedalista mistrzostw Europy, a w przeszłości 19 zawodnik światowego rankingu. Zespół organizatorów na czele z koordynatorem i członkiem Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Tenisa Stołowego Piotrem Bochnackim, wzorowo przeprowadził czterodniowy turniej.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

Kadetki: Katarzyna Rajkowska (Olimpijczyk Jeżewo).

Kadeci: Mateusz Sakowicz (Dekorglass Działdowo).

Kadetki - gra podwójna: Milena Gaj i Izabela Perz (UKS Gryf Gdów).

Kadeci - gra podwójna: Adam Smoter i Aleks Pakuła (Bogoria Grodzisk Mazowiecki).

Gra podwójna mieszana: Adam Smoter i Milena Mirecka (Bogoria Grodzisk Mazowiecki).

Kadetki - gra drużynowa: Milena Mirecka i Maja Łakoma (Bogoria Grodzisk Mazowiecki).

Kadeci - gra drużynowa: Patryk Żyworonek i Jakub Nadolny (ZKS Zielona Góra I).

Pozycje zawodników z naszego województwa:

Kadeci: 9. Cyprian Marczak (KTS Koszalinianin Koszalin), 17. Konrad Pyra (Darz Bór Karnieszewice), 25. Łukasz Koper (KTS Koszalinianin Koszalin), 33. Marcel Kula (Technik Świdwin), 49. Nikodem Czarnof (Zalew Stepnica).

Kadetki: 33. Zuzanna Kmiecik (Griffin's Spin), 49. Martyna Falkowska (Chrobry Międzyzdroje).

Gra podwójna kadetów: 5. Konrad Pyra (Darz Bór Karnieszewice) i Michał Kaźmierczak (KS Polonia Śmigiel).

Kategoria drużynowa: 9. KTS Koszalinianin Koszalin (Cyprian Marczak i Łukasz Koper).

- Zespół organizacyjny spisał się na medal. Obecna na turnieju była telewizja TVP3, a przez cały czas trwania zawodów odbywała się transmisja w Internecie. Zawodnicy i trenerzy mieli idealne warunki do trenowania i spędzania wolnego czasu. Jeżeli chodzi o nasze województwo, to miłą niespodziankę sprawił Cyprian Marczak, który znalazł się w najlepsze 16-tce, a w grze podwójnej Konrad Pyra doszedł do ćwierćfinału - opisał Mistrzostwa w Świdwinie Rafał Buczek, grający trener klubu Top-Spin Szczecin.

###

Końcowe tabele rozgrywek ligowych w województwie zachodniopomorskim:

III liga Zachód: (pozycja, klub, mecze, punkty).

1. STS Dębno I 10 20

2. Griffin’s Spin II Szczecin 10 14

3. Trzynastka II Szczecin 10 11

4. Champion - TP Myśliwiec 10 9

5. Zalew I Stepnica 10 4

6. UKS-T Victoria Chojna 10 2

III liga Wschód:

1. KTS Koszalinianin Koszalin II 10 18

2. Technik I Świdwin 10 17

3. STLA Szczecinek 10 10

4. KTS Koszalinianin I 10 10

5. LUKS Gryfice 10 3

6. KS ATS I Stargard 10 2

IV liga Zachód:

1. Mewa Resko 10 19

2. SALOS Szczecin 10 16

3. Flota Świnoujście 10 10

4. Griffin's Spin III Szczecin 10 8

5. KS ATS II Stargard 10 5

6. Zalew II Stepnica 10 2

IV liga Wschód:

1. KTS Koszalinianin Koszalin III 12 22

2. UKS TEAM TENIS 2005 Białogard 12 19

3. STS Czapla Czaplinek 12 16

4. KTS II Kołobrzeg 12 10

5. Technik II Świdwin 12 9

6. Czarni Pieszcz 12 6

7. ZTTS Złocieniec 12 0

V liga Zachód:

1. STS Dębno II 8 16

2. Zalew III Stepnica 8 12

3. UKS Champion IV Police 8 5

4. Enea ATS PRIME Szczecin 8 4

5. LUKS Fala Trzebiatów 8 3

V liga Wschód:

1. KTS Gryf I Szczecinek 9 15

2. KTS Gryf II Szczecinek 9 15

3. STS Połczyn Zdrój 9 8

4. UKS Sucha Koszalińska 9 5

5. KTS Perła Połczyn Zdrój 9 2

6. Darz Bór II Karnieszewice 5 5

###

14 maja odbył się piąty, wiosenny turniej FETS w amatorskim tenisie stołowym. W finale A zwyciężył Jarosław Bęćkowski, drugi był Krzysztof Rusiecki, a trzeci Kamil Wawrzycki. W finale B najlepszy był Andrzej Mozol, drugi Dariusz Szmyt, a trzecia Lena Grobelna. W finale C wygrał Rafał Gustołek, drugi był Pavlito Kuderski, a trzeci Piotr Jaworski. W finale D wygrał Tomasz Cyranka, drugi był Rafał Kowalski, a trzecia Anna Moszyk. Zmagania odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10 w Fabryce Energii, przy ulicy Łukasińskiego 112.

- W rywalizacji udział wzięło 39 zawodników, a poziom zawodów był bardzo wysoki. Turniej przebiegł w dobrej i sympatycznej atmosferze. Tenisowa rodzina ciągle się powiększa i już w najbliższą niedzielę zapraszamy na kolejny turniej - zakończył R. Buczek.

PR