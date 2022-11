Tenis stołowy. Drugi WTK w Sianowie

Dnia 6. listopada odbył się w Sianowie, II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Juniorów i Juniorek, w którym zwyciężył Konrad Pyra (Darz Bór Karnieszewice), drugi był Cyprian Marczak (KTS Koszalinianin Koszalin), a trzeci Konrad Lisek (Visonex Wierzbięcin). Wśród juniorek wygrała Oliwia Będzik (Champion Police), drugie miejsce zajęła Julia Zornig (STS Dębno), a trzecie Zuzanna Kmiecik (Griffin's Spin). Do finałów awansowali zwycięzcy turnieju i wezmą udział w II Grand Prix Polski Juniorów, które odbędzie się 2-4 grudnia w Ostródzie.

- Wyniki zgodne z moimi przewidywaniami. Konrad Pyra i Oliwia Będzik byli faworytami tych kwalifikacji - opisał WTK w Sianowie Rafał Buczek, grający trener klubu Top-Spin Szczecin.

###

Dnia 5. listopada odbył się w Stepnicy, II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Żaków i Żaczek, w którym wygrał Hubert Jamro (SALOS Szczecin), drugi był Wojciech Działak (Iskra Łasko), a trzeci Olivier Czuczak (KTS Koszalinianin Koszalin). Wśród żaczek najlepsza była Dagmara Tutak (Chrobry Międzyzdroje), druga miejsce zajęła Dorota Plonder (Sucha Koszalińska), a trzecie Martyna Makowczyńska (Chrobry Międzyzdroje). Do finałów awansowali zwycięzcy turnieju i wezmą udział w II Grand Prix Polski Żaków, które odbędzie się 2-4 grudnia w Mławie.

###

6. listopada rozegrano spotkanie I ligi grupy północnej, w którym Darz Bór Karnieszewice pokonał u siebie KS Dekorglass Działdowo II 7:3. Punkty w tym meczu dla naszej drużyny zdobyli Bartosz Szarmach 2,5, Marcin Woskowicz 2, Karol Szarmach 1,5 i Marcin Marchlewski 1.

- Zespół Darz Boru w końcu zaczął wygrywać i zła passa się odwróciła. Miejmy nadzieję, że w najbliższy weekend pokonają również drużynę z Gorzowa. U rywali XU Wenliang nie był w najwyższej formie - opisał mecz w Sianowie R. Buczek.

###

Klub Sportowy Darz Bór Karnieszewice wraz z Krajowym Sekretariatem Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność", zapraszają na otwarty Turniej z okazji 104 rocznicy odzyskania Niepodległości. Wydarzenie to odbędzie się 11 listopada w Hali Widowiskowo Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 - ul. Dworcowa 26A w Sianowie. Początek zmagań o godz. 10. Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach: do 45 i powyżej 45 lat. Dla obecnych do końca przewidziana jest loteria fantowa, a nagrody finansowe otrzyma sześciu najlepszych zawodników.

###

W trzeciej lidze grupy zachodniej rozegrano jedno spotkanie. W Policach Griffin’s Spin II Szczecin przegrał z STS Dębno I 8:10.

- Bardzo zacięty pojedynek, w którym szczęście bardziej sprzyjało zawodnikom z Dębna - krótko opisał mecz R. Buczek.

###

12. listopada odbędzie się w Fabryce Energii - Narodowy Dzień Tenisa Stołowego, na którym odbędą się prelekcje psychologa sportu (Sylwia Giętkowska oraz jej mąż Tomasz, który jest trenerem tenisa ziemnego i badmintona), panele, dyskusje, turnieje i pokazy oraz poczęstunek, a wszystkie atrakcje będą za darmo. Plan zajęć: 9:00 - rozpoczęcie imprezy, rozgrzewka ogólnorozwojowa uczestników, rozruch przy stołach oraz innych dostępnych boiskach sportowych (padel, badminton), 10:00 - 12:00 - panele dyskusyjne, zajęcia z trenerami, spotkanie i prelekcja psychologa sportu, 10:00 - 12:00 - turniej U13, 12:00 - uroczyste otwarcie, 13:00 - 13:30 - gry pokazowe zawodników zaproszonych i klubowych, 13:30 - 15:00 - zajęcia z trenerami, konkursy, atrakcje 14:00 - 16:00 - turniej U18, 16:00 - 16:30 - gra pokazowa zaproszonych zawodników, 16:30 - 18:00 - turniej padla i badmintona, 16:30 - 19:00 turniej open, 19:30 - rozdanie nagród i uroczyste zakończenie, 19:30 - 21:00 - luźne granie.

Zgłoszenia na turniej można wysyłać mailowo na adres: kinga@top-spin.pl podając imię, nazwisko oraz kategorię lub zapisać się w dzień turniej, nie później niż pół godziny przed startem rozgrywek. System gry uzależniony będzie od liczby uczestników. Gośćmi specjalnymi będą Bartosz Such - polski tenisista stołowy. Reprezentant kadry narodowej i olimpijskiej Polski seniorów. Mistrz Polski z 2011 roku, brązowy medalista drużynowych Mistrzostw Europy z 2007 roku i trener kadry narodowej Kazachstanu (2021/2022) oraz Dr Ryszard Kulczycki z wnuczką Wanessą Kulczycką, Mistrzynią Polski Żaczek z 2021 roku. Dla uczestników przygotowany będzie poczęstunek oraz możliwość zjedzenia ciepłego posiłku na miejscu. Dla uczestników dostępne będą szatnie, sauna, węzeł sanitarny oraz dwie hale mieszczące 15 stołów, 2 korty badmintonowe i 3 padlowe. Fundatorem nagród jest PZTS.

###

W niedzielę 6. listopada rozegrano pierwszy turniej FETS, w którym zwyciężył Rafał Stawiński, drugi był Stanislav Hlobil, a trzecie miejsce zajął Krzysztof Wasielewski. Przed turniejem rozdano nagrody za poprzedni cykl rozgrywek. Zmagania odbywają się w Fabryce Energii, w każdą niedzielę - przy ulicy Łukasińskiego 110.

- W rywalizacji udział wzięło 41 zawodników. Rozgrywki odbywały się w czterech grupach A, B, C i D i wszędzie była zacięta rywalizacja. Wszystkich chętnych zapraszamy na kolejne turnieje - zakończył R. Buczek.

PR