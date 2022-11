Tenis Stołowy. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Świdwińskiego

W minioną niedzielę 29. października odbyły się w Połczynie-Zdroju, II Otwarte Mistrzostwa Powiatu Świdwińskiego w Tenisie Stołowym. Organizatorem turnieju był klub Perła Połczyn-Zdrój, a w kategorii OPEN wygrał Kacper Pyra. Zawody odbyły się bez wpisowego, a na zawodników czekał darmowy poczęstunek.

###



28. października rozegrany został mecz I ligi grupy północnej, w którym Darz Bór Karnieszewice pokonał na wyjeździe OSSM Gdańsk 6:4. Swój debiut zaliczył najmłodszy zawodnik karnieszewiczan, 14-letni Konrad Pyra, który przegrał z Dawidem Jadamem 0:3. Najlepszym graczem w zespole gości był Bartosz Szarmach (2,5 punktu), Marcin Marchlewski i Marcin Woskowicz zdobyli po 1,5 punktu, a Karol Szarmach 0,5 punktu.

- Bardzo ważne zwycięstwo zespołu gości. W zespole z Gdańska zagrał Michał Wandachowicz, nasz wychowanek z Chrobrego Międzyzdroje, który pokonał Marchlewskiego i Woskowicza. Warto odnotować debiut Pyry, który rozegrał pierwszy mecz dla Karnieszewic - opisał mecz w Gdańsku Rafał Buczek, grający trener klubu Top-Spin Szczecin.

###

Klub Sportowy Darz Bór Karnieszewice wraz z Krajowym Sekretariatem Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność", zapraszają na otwarty Turniej z okazji 104 rocznicy odzyskania Niepodległości. Wydarzenie to odbędzie się 11 listopada w Hali Widowiskowo Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 - ul. Dworcowa 26A w Sianowie. Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach: do 45 lat i powyżej 45. Na zawodach będzie posiłek z kuchni „Dobre z lasu” dla wszystkich uczestników oraz prelekcja posła na sejm. Dla obecnych do końca turnieju przewidziana jest loteria fantowa, a nagrody finansowe rozdane zostaną dla sześciu najlepszych zawodników.

###

W sobotę 29. października odbyło się w Gryfinie, II Grand Prix Tenisa Stołowego, które organizował klub LKS Piast Gryfino. Zwyciężył Leszek Gałkowski, drugi był Cezary Grygoruk, a trzeci Zbigniew Świerczek. Po turnieju pamiątkowe medale zawisły na szyjach zwycięzców.

- Bardzo pozytywnie oddziaływuje na środowisko tenisa stołowego w Gryfinie i okolicach postawa entuzjasty tego sportu Zbigniewa Świerczka, który stara się przyjmować wiedzę, a następnie wprowadzać ją w życie na własnym podwórku. Wspaniała inicjatywa, którą staramy się wspierać pod każdym względem - Wypowiedział się o turnieju w Gryfinie R. Buczek.

###

12. listopada odbędzie się w Fabryce Energii - Narodowy Dzień Tenisa Stołowego, na którym odbędą się prelekcje psychologa sportu, panele, dyskusje, turnieje i pokazy oraz poczęstunek, a wszystkie atrakcje za darmo. Plan zajęć: 9:00 - rozpoczęcie imprezy, rozgrzewka ogólnorozwojowa uczestników, rozruch przy stołach oraz innych dostępnych boiskach sportowych (padel, badminton), 10:00 - 12:00 - panele dyskusyjne, zajęcia z trenerami, spotkanie i prelekcja psychologa sportu, 10:00 - 12:00 - turniej U13, 12:00 - uroczyste otwarcie, 13:00 - 13:30 - gry pokazowe zawodników zaproszonych i klubowych, 13:30 - 15:00 - zajęcia z trenerami, konkursy, atrakcje 14:00 - 16:00 - turniej U18, 16:00 - 16:30 - gra pokazowa zaproszonych zawodników, 16:30 - 18:00 - turniej padla i badmintona, 16:30 - 19:00 turniej open, 19:30 - rozdanie nagród i uroczyste zakończenie, 19:30 - 21:00 - luźne granie.

###

W minioną niedzielę 29. października rozegrany został w Fabryce Energii, turniej tzw. końcówek, w którym mecz rozpoczyna się od stanu 8:8 oraz turniej deblowy. W pierwszy zawodach zwyciężył Paweł Reichelt, drugi był Artur Bobkiewicz, a trzecie miejsce zajął Rafał Gruca. Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia deblowe, to wygrał duet Paweł Reichelt/Artur Bobkiewicz. Rozgrywki odbywają się w każdą niedzielę, w Szczecinie - przy ulicy Łukasińskiego 110.

- Celem tzw. końcówek była poprawa skupienia i strategii w decydujących momentach partii oraz poprawa techniki gry. Dla zwycięzców przewidziane są darmowe treningi z trenerami od tenisa stołowego, a już od przyszłego tygodnia szykujemy się do nowego cyklu turnieju FETS - zakończył R. Buczek.

