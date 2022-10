Tenis stołowy. GPP Weteranów w Krośnie

W dniach 15-16 października odbyło się w Krośnie, 2. Grand Prix Polski Weteranów w tenisie stołowym. Wśród panów w kategorii 60-64 lat, Ireneusz Moralewicz (Goleniów) zajął pozycję 9-12, Waldemar Wagner (Szczecinek) 19-20, a Robert Wymiatał (Police) 23-24. W kategorii 65-69 lat najlepszy okazał się Roman Kolin (Widuchowa), 7-8 miejsce zajął Andrzej Krawczyk (Szczecinek), a Zbigniew Brach (Szczecinek) był na pozycji 27-30. W kategorii 70-74 lat, trzecie miejsce wywalczył Janusz Żukowski (Szczecin).

- Duży sukces Romana Kolina. Jest to zawodnik ze Szczecina, który reprezentował miejscowość Widuchowa. Świetna postawa i mecze rozegrane na wysokim poziomie. Po drodze nasz zawodnik pokonał Andrzeja Gryczana, byłego reprezentanta Polski. Trzecie miejsce Janusza Żukowskiego to również duży sukces - ocenił GPP Weteranów Rafał Buczek, grający trener klubu Top-Spin Szczecin.

###

15. października odbył się mecz I ligi grupy północnej, w którym Energa Morliny Ostróda pokonała u siebie Darz Bór Karnieszewice 8:2. Była to czwarta kolejka rozgrywek.

- Nie wiedzie się naszym zawodnikom, którzy wyraźnie przegrali z młodą drużyną z Ostródy. Jedyne punkty zdobył dla nas debel braci Szarmach i w indywidualnym pojedynku Bartosz Szarmach. Oczekiwania wobec drużyny są duże wyższe i liczymy, że chłopaki szybko się pozbierają - opisał mecz karnieszewiczan R. Buczek.

###

W regionie grała również II liga grupy północnej. Visonex Wierzbięcin pokonał na wyjeździe Trzynastkę Szczecin 6:4, a Champion Police uzyskał 3 wygrane i jeden remis z ekipą z Ostrorogu. Komplet punktów przywiozła pierwsza drużyna Championa, wygrywając oba mecze dość przekonująco (8:2 UKS Nałęcz Majster Ostroróg, 9:1 UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg), a drugi zespół z Polic wygrał 8:2 z UKS Nałęcz Majster Ostroróg i zremisował z UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg 5:5.

- Zaskoczony jestem wynikami Jakuba Różaka i Janusza Cembrowicza, którzy przegrali swoje mecze oraz porażką Krystiana Gaika z blisko pięćdziesięcioletnim Danielem Welke. Prawie komplet zwycięstw odniosły obydwa zespoły z Polic i jest to duży sukces. W drugiej drużynie policzan bardzo dobra gra Michała Kowalskiego, który zdobył 2.5 punktu, co dało cenny remis. W zespole z Wierzbięcina komplet punktów zanotowali Bartosz Jemilianowicz oraz Konrad Lisek i jest to już znany schemat z tego sezonu, a punkt dołożył Mateusz Witkowski, zaś w trzynastce punktowali Paweł i Marcin Kociuba (po 1.5 punktu) oraz Adam Kukkuk (1 punkt) - opisał II ligę R. Buczek.

###

W miniony weekend grały również niższe ligi w naszym województwie: III, IV i V. Wyniki III liga: UKS Champion TP Myśliwiec - STS Dębno 3:15, Zalew I Stepnica - Griffin's Spin II Szczecin 3:15, STLA Szczecinek - LUKS Gryfice 12:6, ATS I Stargard - Technik I Świdwin 5:13, Koszalinianin I - Koszalinianin II 5:13. IV liga: SALOS Szczecin - Flota Świnoujście 12:6, ATS II Stargard - Mewa Resko 1:17, Zalew II Stepnica - Griffin's Spin III Szczecin 5:13, STS Czapla Czaplinek - UKS Czarni Pieszcz 14:4, KTS II Kołobrzeg - Technik II Świdwin 6:12, Koszalinianin III - UKS TEAM TENIS 2005 Białogard 8:10. V liga: Champion IV Police - STS Dębno II 4:14, Zalew III Stepnica - Enea Szczecin 14:4, STS Połczyn Zdrój - Perła Połczyn Zdrój 13:5, Gryf I Szczecinek - Gryf II Szczecinek 13:5.

###

W niedzielę 16. października przy ulicy Zawadzkiego, rozegrano otwarty turniej tenisa stołowego, w którym udział wzięło 24 zawodników, w tym jedna kobieta. Zawody wygrał Rafał Szarycki, drugi był Dariusz Poźniak, a trzeci Cezary Kurdel. Turnieje trwają w jednym cyklu od września do kwietnia, a nagrody rozdawane są na koniec rozgrywek. Ranking prowadzony jest w 4 kategoriach wiekowych - do 50 lat, 50-65, 65-80 i 80+.

###

12. listopada odbędzie się w Fabryce Energii - Narodowy Dzień Tenisa Stołowego, na którym będą prelekcje, panele dyskusyjne, turnieje i pokazy. Wszystkie atrakcje będą za darmo i niebawem organizator imprezy, poinformuje o szczegółach tego wydarzenia.

###

Za nami IX turniej FETS, czyli amatorskie turnieje tenisa stołowego. W minioną niedzielę 16. października zwyciężył Jacek But, drugi był Krzysztof Wasielewski, a trzecie miejsce zajął Andrzej Zieliński. Rozgrywki odbywają się w każdą niedzielę, w Szczecinie - przy ulicy Łukasińskiego 110 (Fabryka Energii).

- Na turniej przybyło 30 zawodników i pojawiły się 4 nowe osoby. Zawody rozegrano w trzech grupach A, B i C. W finale B wygrał Szymon Gacek, a w C Jędrzej Dworak. Poziom zaangażowania zawodników był zadowalający i w najbliższą niedzielę liczymy na dużą frekwencją - zakończył R. Buczek.

Na niedzielny, amatorski turniej tenisa stołowego można się zapisać przez stronę: www.czasnarozrywke.pl. (Tenis stołowy - zachodniopomorskie). Zapisy trwają do soboty, do godziny 19.00.

