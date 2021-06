Siatkówka. Nowa libero w Chemiku. Stenzel za Maj-Erwardt

Maria Stenzel została oficjalnie pierwszą nową siatkarką Chemika Police na najbliższy sezon. Wcześniej kontrakty z mistrzem Polski przedłużyły Jovana Brakocević-Canzian i Iga Wasilewska.

Maria Stenzel to reprezentacyjna libero walcząca teraz z kadrą w Lidze Narodów. Choć reprezentacji Polski ma na turnieju we Włoszech słabą passę, wygrała tylko dwa z sześciu dotychczasowych spotkań, to polska libero jest najjaśniejszym punktem drużyny. W rankingu przyjmujących Ligi Narodów ustępuje tylko Japonce Ishika Mayu.

W Chemiku Stenzel zastąpi Paulinę Maj-Erwardt, która prawdopodobnie trafi do ŁKS Łódź.

Z Chemikiem oficjalnie pożegnała się także już druga rozgrywająca Paulina Bałdyga, która podpisała kontrakt z Pałacem Bydgoszcz. Jej następczynią w Policach i zmienniczką Marleny Kowalewskiej zostanie Brazylijka Naiane Rios, dla której będzie to pierwszy sezon ligowy poza ojczyzną.

Nieoficjalnie wiadomo także, że Chemik straci trzecią przyjmującą z ubiegłorocznego składu. Po odejściu Martyny Grajber i Olgi Strantzali do greckiego Olimpiakosu Pireus przenosi się Wilma Salas. Na liście potencjalnych wzmocnień mistrzyń Polski są dwie przyjmujące - Serbka Bojana Milenković i Martyna Czyrniańska. Coraz bliżej Chemika wydaje się też być środkowa Marta Ziółkowska, która przed kilkoma dniami oficjalnie pożegnała się z Pałacem Bydgoszcz.

Nadal nie wiadomo natomiast, kto poprowadzi Chemika w nowym sezonie. Dotychczasowy trener Ferhat Akbas wraz ze swoim asystentem Przemysławem Kawką przenieśli się do Eczacibasi Stambuł, a policki klub nadal nie ogłosił nazwiska nowego szkoleniowca.

(woj)