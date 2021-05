Siatkówka. Czwarty sezon Igi Wasilewskiej

Iga Wasilewska spędzi w Chemiku Police czwarty z rzędu sezon. Mistrz Polski oficjalnie potwierdził przedłużenie kontraktu ze swoją zawodniczką. Siatkarka była w ostatnich latach podstawową środkową, a w minionych rozgrywkach awaryjnie występowała także w roli skrzydłowej. Ma w dorobku dwa tytuły mistrza Polski i trzy Puchary Polski. W styczniu zawodniczka nabawiła się poważnej kontuzji zerwania ścięgna achillesa i w drugie fazie rozgrywek nie zagrała już żadnego meczu

- Pracuję nad powrotem do pełni sprawności. Wszystko po to, aby od pierwszego dnia przygotowań do nowego sezonu być w stu procentach gotową do pracy z zespołem – mówi Iga Wasilewska.

Iga Wasilewska to druga siatkarka, która została oficjalnie potwierdzona na nowy sezon. Wcześniej klub przedłużył umowę z atakującą Joavaną Brakocević-Canzian.

(woj)