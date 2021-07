Siatkówka. Lipska dołącza do Chemika

Aleksandra Lipską została siatkarką Chemika Police. To jedenasta oficjalnie potwierdzona przez klub zawodniczka na nowy sezon.



Nowa przyjmująca ma 23 lata i 186 centymetrów wzrostu. W Tauron Lidze Siatkarek zadebiutowała przed dwoma laty w barwach Wisły Warszawa, a w poprzednim sezonie broniła barw CBF Balducci Hr Macerata, drużyny występującej na zapleczu włoskiej ekstraklasy. W całych rozgrywkach zdobyła 594 punkty i była jedną z najskuteczniejszych siatkarek rozgrywek.



- Gdyby ktoś dwa lata temu, kiedy byłam siatkarką Wisły i mieliśmy masę problemów, powiedział mi, że za dwa lata będę grała u mistrza Polski, to chyba bym nie uwierzyła. Gra w Chemiku to marzenie większości dziewczyn w kraju, dlatego bardzo cieszę się, że dołączam do zespołu. To dla mnie wielka szansa i na pewno zrobię wszystko, żeby ją wykorzystać - mówi Aleksandra Lipska. (woj)