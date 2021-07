Siatkówka. Martyna Łukasik nadal z Chemikiem

Martyna Łukasik przedłużyła umowę z Chemikiem na kolejny rok. Dla uniwersalnej siatkarki mogącej występować zarówno na pozycji przyjmującej, jak i atakującej będzie to już czwarty sezon w Policach.



Martyna Łukasik trafiła do Chemika w wieku 18 lat. Już wówczas uważana była za wielki talent. Potencjał zawodniczki od dawna dostrzega trener kadry narodowej Jacek Nawrocki, który regularnie powołuje siatkarkę do reprezentacji. To właśnie selekcjoner kadry zaczął eksperymentować z przestawianiem Łukasik na pozycję przyjmującej. W kadrze i klubie Martyna Łukasik nie jest jeszcze pierwszoplanową postacią. W drużynie biało czerwonych w najważniejszych imprezach ustępowała miejsca Malwinie Smarzek.

W Chemiku też nie była w ostatnich sezonach pierwszym wyborem trenera Ferhata Akbasa. Siatkarka ma jednak jednak za sobą wiele świetnych spotkań. Już w pierwszym sezonie w barwach Chemika w meczu z Developresem zdobywając 28 punktów ustanowiła swój rekord w ekstraklasie. W poprzednich rozgrywkach formą błysnęła w finałowych meczach z Developresem, w których ciągnęła atak Chemika zdobywając w czterech spotkaniach decydujących o mistrzostwie 39 punktów.

Martyna Łukasik przygotowuje się aktualnie z kadrą do występu w mistrzostwach Europy. W Chemiku jest dziewiątą oficjalnie potwierdzoną zawodniczką na nowy sezon.

(woj)