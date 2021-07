Siatkówka. Agnieszka Kąkolewska na kolejny sezon

Agnieszka Kąkolewska jest ósmą zawodniczką w składzie na nowy sezon potwierdzoną przez Chemik Police. Dla reprezentacyjnej środkowej będzie to już drugi sezon w Policach. W poprzednim z drużyną sięgnęła po mistrzostwo i Puchar Polski oraz wystąpiła w fazie play-off Ligi Mistrzyń



Agnieszką Kąkolewską ma za sobą bogatą przeszłość w ekstraklasie. Spędziła tu już siedem sezonów i wystąpiła w ponad 170 spotkaniach. Przed rokiem dołączyła do Chemika przenosząc się do Polic z włoskiego Savino Del Bene Scandicci. W Tauron Lidze siatkarek 2020/2021 zdobyła blisko 290 punktów, z czego 97 blokiem. Z tym wynikiem była drugą blokującą ligi po Kamili Witkowskiej z Volley Wrocław.

Agnieszka Kąkolewska, która aktualnie z kadrą narodową przygotowuje się do występu na mistrzostwach Europy, stworzy w Chemiku kwartet środkowych z polskim siatkarkami. Klub pozyskał już Martę Pol z Pałacu Bydgoszcz i przedłużył kontrakt z Igą Wasilewska. W Policach niemal na pewno zostanie też Katarzyna Połeć.

Kąkolewska jest obok Jovany Brakocević-Canzian, Marleny Kowalewskiej i wspomnianej już Igi Wasilewską czwartą zawodniczką z ubiegłorocznego składu, która wystąpi w Chemiku w kolejnym sezonie. Do zespołu obok Pol dołączyły tymczasem przygotowująca się do występu na igrzyskach reprezentantka Serbii Bojana Milenković, reprezentacyjna polska libero Maria Stenzel i walcząca obecnie na mistrzostwach świata do lat 20 przyjmująca Marta Czyrniańska.

Przygotowania do sezonu Chemik rozpocznie 2 sierpnia. (woj)