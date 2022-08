Siatkówka. Brazylijka Maira Cipriano w Chemiku

Brazylijska przyjmująca Maira Cipriano podpisała kontrakt z Chemikiem Police. Dla 27-letniej siatkarki mistrz Polski będzie pierwszym zagranicznym klubem. W poprzednich latach broniła barw klubów brazylijskich: Sesc Flamengo, Sao Paulo FC czy EC Pinheiros. Nowa zawodniczka 29 sierpnia rozpocznie przygotowania do sezonu 2022/23 z Chemikiem.

- Jestem bardzo podekscytowana. Znam realia ligi brazylijskiej, grałam w niej od lat. Natomiast wyjazd do Europy jest dla mnie czymś zupełnie nowym i uznałam, że chciałabym zmierzyć się z tym wyzwaniem. Cieszę się, że dołączam do Chemika. To klub, który zapewnia walkę o mistrzostwo, a ja pracą i zaangażowaniem chcę stać się jego częścią - mówi Maira Cipriano.

W składzie Chemika na nowy sezon jest już 12 siatkarek. Dwa kolejne nazwiska klub ma ogłosić w tym tygodniu. (woj)