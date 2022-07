Siatkówka. Skład Chemika Police w 90-procentach skompletowany

Chemik Police jest coraz bliżej skompletowania składu na kolejny sezon. Po przedłużeniu kontraktu z Agnieszką Korneluk, znaną pod panieńskim nazwiskiem Kąkolewska, w drużynie trenera Marka Mierzwińskiego do obsadzenia pozostały już tylko trzy wolne miejsca.

W piątkowe popołudnie Chemik potwierdził, że trzeci sezon w Policach spędzi środkowa bloku Agnieszka Korneluk. W poprzednich, niezwykle udanych rozgrywkach Tauron Ligi reprezentacyjna środkowa wystąpiła w 26 spotkaniach zdobywając 314 punktów. Popisując się 100 punktowymi blokami wygrała też ranking blokujących Tauron Ligi. Z Chemikiem Agnieszka Korneluk zdobyła już dwa mistrzostwa i Puchar Polski.

- To będzie mój trzeci sezon w Policach. Rozmawiałam z dziewczynami, które grają tutaj jeszcze dłużej. Mówią, że z Chemikiem trochę tak jest, że podpisujesz kontrakt i okazuje się, że co roku chcesz zostać na kolejny sezon. Cieszę się, że znalazłam miejsce, w którym gram o trofea, mając spokojną głowę o całą resztę. Myślę, że dla sportowca to bardzo ważne - mówi siatkarka, która niedawno wzięła ślub i przyjęła nazwisko męża.

Obecne Agnieszka Korneluk przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski, z którą przygotowuje się do mistrzostw świata. W składzie kadry są także trzy inne siatkarki drużyny mistrzyń Polski Martyna Łukasik, Martyna Czyrniańska i Maria Stenzel.

Obok reprezentantek Polski w Chemiku w nowym sezonie zobaczymy ponownie trójkę środkowych (Iga Wasilewska, Marta Pol, Katarzyna Połeć) i Jovanę Brakocević Canzian. Nowymi twarzami w zespole są atakująca Joanna Sikorska, libero Monika Jagła (obie Joker Świecie) i słowacka rozgrywająca Lenka Oveckova. Klub potwierdził już 11 siatkarek, ale w 100-procentach obsadzone są na razie trzy pozycje - atak, środek i libero. Wkrótce klub powinien zaprezentować dwie nowe zawodniczki na przyjęciu i kolejną rozgrywającą. Do skład po rehabilitacji kolana ma wrócić także Marlena Kowalewska.

Przygotowania do nowego sezonu Chemik rozpocznie 29 sierpnia. Tydzień wcześniej wystąpi w turnieju siatkówki plażowej PreZero Grand Prix. Sezon w Tauron Lidze z uwagi na mistrzostwa świata wystartuje 29 października. Mistrzynie Polski rozgrywki zainaugurują wyjazdowym pojedynkiem z Legionovią.

(woj)