Siatkówka. Brakocević-Canzian przedłużyła kontrakt z Chemikiem

Chemik Police oficjalnie poinformował o przedłużeniu kontrakt ze swoją najskuteczniejszą siatkarką ostatnich dwóch sezonów Jovaną Brakocević-Canzian. To piąta siatkarka z ubiegłorocznego składu, która pozostaje w Policach. Chemik nie ogłosił natomiast jeszcze żadnej nowej siatkarki, w miejsce tych, które pożegnały się z klubem.

Tradycyjne już Chemik dawkuje transferowe informacje. Choć od zakończenia finałów Tauron Ligi minęły już blisko dwa miesiące, skład mistrzyń Polski wciąż jest sporą niewiadomą. Tym bardziej optymistyczną wiadomością jest pozostanie w szeregach mistrzyń Polski Serbki Jovany Brakocević-Canzian, która w minionym sezonie zdobyła 469 punktów, a swój najlepszy 28 i 29 punktowy dorobek zanotowała w finałowej serii z Developresem. Skuteczniejsza w Tauron Lidze była tylko Olivia Różański.

- Trzy sezony w jednym klubie to nie jest ścieżka, którą często podążałam. Zazwyczaj zmieniałam kluby i miejsca. W Policach jednak poczułam się dobrze. Doceniam ludzi pracujących w tym klubie, dlatego nie widzę potrzeby zmian. Chemik to najlepszy klub w Polsce. Udowodniliśmy to dwa lata z rzędu i zrobię wszystko, żeby w kolejnym sezonie było podobnie - mówi Jovana Brakocević-Canzian.

Serbka to piąta zawodnicza z podstawowej „szóstki" mistrzowskiego Chemika z poprzedniego sezonu, która nadal występować będzie w Policach. Klub oficjalnie potwierdził już pozostanie reprezentantek Polski Martyny Łukasik, Marii Stenzel oraz Igi Wasilewskiej, a w wywiadzie dla „Kuriera" występy w Chemiku w nowy sezonie zadeklarowała Martyna Czyrniańska. Zespół poprowadzi niepokonany w końcówce poprzedniego trener Marek Mierzwiński.

Wyjaśniła się już także przyszłość trzech byłych już zawodniczek Chemik. Wszystkie zagrają poza Tauron Ligą. Aleksandra Lipska wraca do swojego byłego włoskiego klubu Balducci HR Macerata, Naiane Rios do Brazylii i zagra w EC Pinheiros, a Bojana Milenković zasili szeregi rumuńskiego Alba Blaj.

Dotychczas klub nie odkrył nazwiska żadnej siatkarki, która trafi do Polic w miejsce wspomnianej trójki. Analizując obecny skład i mając w pamięci rehabilitację podstawowej rozgrywającej Marleny Kowalewskiej, która może potrwać do grudnia, wyraźnie widać, że poszukiwania skupiają się na dwóch pozycjach - przyjmujące i rozgrywającej. Według doniesień medialnych do Chemika mogą trafić dwie nowe zagraniczne rozgrywające. Portal siatka.org podaje, że mogą to być doświadczona Brazylijka Josefa Fabiola i Słowaczka Lenka Ovečková. Również siatkarki na skrzydło poszukiwane są głównie wśród zagranicznych ofert.

(woj)