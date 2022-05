Siatkówka. Mistrzynie Polski z wyróżnieniami

Jovana Brakocević-Canzian podczas gali 20-lecia Polskiej Ligi Siatkówki została wybrana najlepszą siatkarką sezonu 2021/2022. Na tej samej uroczystości drugą siatkarkę Chemika Police Martynę Czyrniańską nagrodzono statuetką debiutantki sezonu. Najważniejsze wyróżnienie, siatkarki 20-lecia PLS, trafiło w ręce byłej zawodniczki polickiego klubu Izabeli Bełcik.

- Jestem szczęśliwa i dumna, to dla mnie wspaniała sprawa. Dziękuję wszystkim moim trenerom, całym klubom oraz wszystkim dziewczynom, z którymi miałam zaszczyt grać przez te wszystkie lata– mówi Izabela Bełcik.

Była siatkarka Chemika, która w swojej w kolekcji ma siedem tytułów mistrza Polski, obecnie studiuje na kierunku menedżer sportu i wychowuje dwie córki

Nad wyborem kandydatów, a później siatkarki i siatkarza 20-lecia czuwała specjalna kapituła, złożona z byłych zawodników i zawodniczek, trenerów, prezesów klubów, którzy aktywnie przyczyniali się do rozwoju zawodowych lig od 2000 roku. Zdecydowała także, komu w trakcie gali wręczone zostaną Diamenty 20-lecia PLS oraz złote odznaki PLS. Wybrała także siatkarkę i siatkarza 20-lecia PLS. Za sezon 2021/2022 zostaną wyróżnieni także siatkarz i siatkarka sezonu oraz odkrycie sezonu w PlusLidze i w TAURON Lidze.

Siatkarzem 20-lecia PLS została legenda PGE Skry Bełchatów – Mariusz Wlazły. Najlepszą siatkarką sezonu 2021/2022 została atakująca Grupy Azoty Chemika Police Jovana Brakocević-Canzian, a siatkarzem sezonu PlusLigi rozgrywający Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle Marcin Janusz.

- To dla mnie zaszczyt, że zostałam wyróżniona w Polsce, w moim drugim domu. Takie imprezy to doskonała promocja siatkówki i cieszę się, że mogłam w niej uczestniczyć, to świetna zabawa i duża przyjemność - podkreślała Jovana Brakocević-Canzian

W trakcie Gali wręczono także specjalne „Diamenty 20-lecia PLS”, które otrzymały Grupa Polsat Plus, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupa Azoty ZAK S.A. Dodatkowo wyróżniono także sprawozdawcę 20-lecia PLS – komentatora Polsatu Sport Tomasza Swędrowskiego. (woj)