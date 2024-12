Piłka wodna. Arkonia z sukcesami

Piłkarze wodni Arkonii Waterpolo są już w radosnym świątecznym nastroju. Fot. Arkonia Waterpolo

Podsumowując pierwszą część obecnego sezonu piłkarzy wodnych Arkonii Waterpolo Szczecin, można być zadowolonym ze sportowych wyników, bo poszczególne kategorie wiekowe są w czołówce tabel, pomimo trudności z trenowaniem w wyniku wyłączenia z eksploatacji pływalni Floating Arena. Seniorzy są na 5. miejscu w ekstraklasie, juniorzy młodsi liderują, juniorzy zajmują II lokatę, a młodzicy są na III pozycji. Tuż przed świętami powołanie do kadry narodowej 15-latków na styczniowe zgrupowanie w Wałczu otrzymali dwaj szczecinianie: Wiktor Dziarmaga i Xavier Wróbel.

- Docelowa baza treningowa basen, czyli basen Floating Arena przy ulicy Wąskiej jest jeszcze w przebudowie, ale prace remontowe dobiegają końca i jest szansa na to, iż w lutym zostaną wznowione treningi na tym obiekcie, na co czekają zarówno zawodnicy jak i trenerzy - informuje sympatyk klubu i ojciec jednego z zawodników Adam Dziarmaga. - Umożliwiłoby to też łatwiejszą koordynację treningów dla wszystkich grup wiekowych, bo wszystko byłoby na jednym dużym basenie. Obecnie duża grupa najmłodszych odeszła ze względu na trudności z treningami, które zostały porozrzucane po różnych szkołach z basenami i nie zawsze w dogodnych godzinach dla rodziców czy opiekunów. Trzymamy więc kciuki za szybki powrót na Floating Arenę, życząc swoim kibicom i wszystkim szczecinianom wesołych świąt!

