Piłka nożna. W III-ligowych derbach gwardziści pokonali chemików

W meczu ósmej kolejki drugiej rundy rozgrywek III ligi piłkarze Chemika przegrali na własnym stadionie w Policach z Gwardią Koszalin 0:2.

CHEMIK Police - GWARDIA Koszalin 0:2 (0:1); 0:1 Daniel Chyła (31), 0:2 Gabriel Szygenda (49).

CHEMIK: Brzozowski – Klimkowicz, Michałowski, Kosacki, Białek - Dąbrowoski (70 Dyczewski), Roszczyk (80 Siluk), Jakubiak, Świder, Midzio - Chyrek



Od początku spotkania gra toczyła się głównie w środku boiska. Jedna i druga drużyna starała się przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo swojej bramki. W 18 minucie spotkania żółto-zieloni przeprowadzili ciekawą akcję, po której na bramkę uderzał Midzio, lecz bez powodzenia. W 30 minucie meczu w polickim polu karnym przy próbie zablokowania strzału zawodnika gości w rękę trafiony został Michałowski i sędzia wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Chyła i pewnym strzałem pokonał Brzozowskiego. Chemicy zaraz po stracie bramki ruszyli do ataku i jeszcze przed przerwą okazję do zdobycia bramki mieli Chyrek i Midzio.

Druga połowa zaczęła się fatalnie dla polickiej drużyny. W 49 minucie bramkę strzałem z główki zdobył Szygenda. Policzanie próbowali odrabiać straty i mieli swoje szanse na zdobycie bramki kontaktowej. Najpierw sytuacji sam na sam nie wykorzystał Świder, a tuż przed końcem meczu kolejnej okazji nie wykorzystał Midzio.

(mij)