Piłka nożna. Trzy kluby bez dotacji. Środki z Urzędu Miasta rozdzielone

Gmina Miasta Szczecin rozdysponowała pieniądze na kluby piłkarskie działające w mieście na drugie półrocze 2021 roku. Środki przyznawano w dwóch pulach - na sport profesjonalny i amatorski.

Jeżeli chodzi o sport profesjonalny, to do tej kategorii zaliczone zostały dwa klub: Pogoń Szczecin i Olimpia Szczecin. Oba wstępują na najwyższym poziomie rozgrywek ligowych w Polsce - Pogoń w Ekstraklasie, zaś Olimpia w Ekstralidze. Pogoń Szczecin otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 541 475 złotych, Olimpia zaś 210 250 złotych. Są to identycznie dotacje, jakie otrzymały kluby w styczniu na pierwsze półrocze roku.

Jeżeli zaś chodzi o sport amatorski, to należy do nich reszta klubów piłkarskich w Szczecinie. Wśród nich największą kwotę otrzymał III-ligowy Świt Skolwin. Suma 215 600 złotych i jest o 30 tysięcy wyższa niż na pierwsze półrocze. Również OKS Prawobrzeże (53 400 zł), Salos Szczecin (82 750 zł ) i Stowarzyszenie Football Arena (5 tys. zł) dostały takie same środki, jak w miesiącu styczniu. O 10 tysięcy większą dotację otrzymała Arkonia Szczecin (73 950), zaś Stal Szczecin o 7 tysięcy mniejszą (51 050 zł). Iskierka otrzymała nieznacznie mniej pieniędzy niż na początku roku. Klub wnioskował do miasta o kwotę 62 350 złotych, ale otrzymał niecałe 60 tysięcy

Trzy kluby, które w styczniu otrzymały dotacje na pierwsze półrocze, w drugim nie odstaną już z miasta pieniędzy. Wnioski złożone przez Jeziorak Szczecin o dofinansowanie zostały ocenione negatywnie. Z zestawień finansowych przygotowanych przez miasto Szczecin wynika, że Aquila Szczecin i FASE Szczecin nie złożyły w ogóle wniosku na dofinansowanie swoich klubów. Odrzucony został ponadto wniosek Fundacją Pogoń Szczecin Football Schools.

