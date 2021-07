Piłka nożna. Parzyszek za Benedyczaka

Piotr Parzyszek związał się roczną umową z Pogonią. Napastnik trafia do szczecińskiego klubu na zasadzie wypożyczenia z włoskiego Frosinone Calcio.

28-letni zawodnik w swojej karierze występował w klubach z Holandii, Anglii, Belgii, Danii, Polski i Włoch. W sezonie 2018/2019 zdobył mistrzostwo Polski z Piastem Gliwice, a w rozgrywkach 2016/2017, jako piłkarz De Graafschap, był wicekrólem strzelców zaplecza holenderskiej elity. W barwach Frosinone Calcio rozegrał 28 meczów i zdobył 5 goli na poziomie Serie B.

- Przychodzi do nas doświadczony, także na krajowym rynku, zawodnik. Po odejściu Adriana Benedyczaka powiedziałem, że priorytetem jest pozyskanie napastnika. Piotr ma wszelkie predyspozycje do tego, by cieszyć swoją grą kibiców Pogoni i spełniać pokładane w nim nadzieje. Wynegocjowana kwota pierwokupu to dla klubu realna suma i oczywiście zakładamy scenariusz, że Paweł Parzyszek będzie z nami dłużej niż rok. Negocjacje były bardzo trudne, w grze było kilka innych klubów, dlatego tym bardziej cieszymy się z tego, że udało nam się osiągnąć porozumienie - mówi szef pionu sportowego Pogoni Szczecin, Dariusz Adamczuk.

Parzyszek już we wtorek rozpocznie treningi z zespołem.

