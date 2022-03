Piłka nożna. Pogoń podejmuje Wisłę. Czy Kosta Runjaić zostanie w Szczecinie?

W piątek o godz. 20.30 na stadionie przy ul. Twardowskiego w meczu o mistrzostwo piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Kraków. Będzie to jakby ciąg dalszy zmagań ze sportowcami spod Wawelu, bo tydzień wcześniej portowcy pechowo zremisowali na wyjeździe z Cracovią 1:1, tracąc gola w 95 minucie.

Czwartkową konferencję prasową trener Pogoni Kosta Runjaić rozpoczął od raportu medycznego z ostatnich dni.

- Benedikt Zech na początku tygodnia trenował z drużyną. Początkowe testy były pozytywne, jednak po jednym z treningów poczuł ból, więc nie chcemy podejmować zbędnego ryzyka. Krótko mówiąc: nie będzie go w kadrze. Mariusz Malec trenował przez cały tydzień na pełnych obrotach, oczywiście w masce, którą teraz musi nosić. Ale wygląda dobrze na treningach, więc jest jedną z opcji. Poza długotrwale kontuzjowanymi Gorgonem i Smolińskim pozostali gracze są gotowi do meczu. Nikt też nie będzie pauzował za kartki.

Następnie Kosta Runjaic ocenił najbliższego rywala portowców, czyli Wisłę Kraków.

- To drużyna, której miejsce w tabeli nie odzwierciedla faktycznego potencjału. Mają interesujący zespół, z wieloma zawodnikami, którzy mają jakość i tę jakość pokazują. Wisła miała w ostatnich meczach dużo pecha, ale drużyny, które są na dole tabeli, często tego pecha przyciągają. W końcówce meczu popełniają błędy, a naszym zadaniem będzie to, aby popełnili te błędy także w meczu z nami. Obserwowaliśmy piłkarzy Wisły ostatnio wielokrotnie, mają w sobie dobrą energię, ducha drużyny. Nie wiem, czy ten mecz będzie mniej uwarunkowany walką niż ten przeciwko Cracovii. Najważniejsze jest to, abyśmy wrócili do naszych podstaw, to będzie dla nas najważniejszy punkt wyjścia w tym meczu. Wisła Kraków przy nowym trenerze jest silniejszą drużyną. Jak już mówiłem, mają ciekawych graczy: Cisse, Ondrasek, Poletanović, wszyscy to bardzo dobrze zawodnicy. Obaj środkowi stoperzy – Frydrych i Colley – dobrze ze sobą współpracują, do tego na lewej obronie jest ofensywnie nastawiony Hanousek. Gramy jednak u siebie, przed swoją publicznością i będziemy chcieli pokazać się z jak najlepszej strony. Wyciągnęliśmy wnioski z meczu z Lechem. Wiemy, że możemy zagrać lepiej i potrafimy grać lepiej. I będziemy musieli to zrobić, jeśli chcemy, aby wyniki były dla nas pozytywne.

Przed dwoma tygodniami Kosta Runjaic zadeklarował, że w najbliższym czasie opinia publiczna zostanie poinformowana, czy zamierza przedłużyć kontrakt z Pogonią. Teraz nasz trener został zapytany o tę kwestię raz jeszcze.

– Nie podałem konkretnej daty, ale faktycznie, dokonałem takiej wypowiedzi. Przed nami jeszcze jedna rozmowa, którą chcemy przeprowadzić po meczu z Wisłą. W tej chwili koncentrujemy się tylko na spotkaniu z Wisłą, jednak myślę, że wkrótce można oczekiwać mojej wypowiedzi na ten temat, może nawet konferencji prasowej.

Piątkowe spotkanie poprowadzi 30-letni Damian Sylwestrzak, który w tym sezonie już 3 razy gwizdał portowcom.

26. kolejka

Piątek

Zagłębie - Warta 18.00

POGOŃ - Wisła K. 20.30

Sobota

Wisła P. - Śląsk 12.30

Raków - Legia 15.00

Lechia - Górnik Ł. 17.30

Lech - Jagiellonia 20.00

Niedziela

Radomiak - Stal 12.30

Cracovia - Piast 15.00

Górnik Z. - Termalica 17.30

Po 25 kolejkach

1. Raków Częstochowa 51 45-24 15 6 4

2. POGOŃ Szczecin 50 45-21 14 8 3

3. Lech Poznań 49 49-19 14 7 4

4. Radomiak Radom 40 32-25 10 10 5

5. Lechia Gdańsk 40 37-29 11 7 7

6. Górnik Zabrze 36 35-32 10 6 9

7. Wisła Płock 36 35-35 11 3 11

8. Piast Gliwice 34 32-29 9 7 9

9. Cracovia Kraków 32 32-35 8 8 9

10. Stal Mielec 32 30-34 8 8 9

11. Legia Warszawa 31 30-34 10 1 14

12. Jagiellonia Białystok 30 29-37 7 9 9

13. Zagłębie Lubin 28 27-42 8 4 13

14. Warta Poznań 27 22-29 6 9 10

15. Śląsk Wrocław 27 32-37 6 9 10

16. Wisła Kraków 24 24-37 6 6 13

17. Górnik Łęczna 24 24-42 5 9 11

18. Termalica Nieciecza 22 26-45 5 7 13

Po rozegraniu 26. kolejki w ekstraklasowych rozgrywkach nastąpi przerwa na potrzeby reprezentacji (baraż o udział w mistrzostwach świata Katar 2022). ©℗

(mij)