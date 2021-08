Piłka nożna. Pogoń gubi punkty z Wartą

Druga połowa także należała do Pogoni. Szczecinianie na długie momenty zamykali Wartę na własnym polu karnym, ale nie potrafili wypracować dogodnych sytuacji strzeleckich. Fatalnie w polu karnym zachował się m.in Kucharczyk, który mając za plecami tylko bramkarza zamiast strzelać zdecydował się na niedokładne dogranie. Niecelnie strzelał też Kurzawa. Gospodarze nieco ożywili się w ofensywie po wejściu na murawę Rodrigueza. Hiszpan popisał się akcją podobną do tej, po której Kozłowski strzeli przed tygodniem Górnikowi bramkę, ale uderzenie Rodrigueza było niecelne. Wyrównując bramkę gospodarze zdobywają po dograniu piłki na pole karne i strzale Ivanova w 84 minucie. To był pierwszy celny strzał Warty w tym meczu.

Pogoń od pierwszych minut zdominowała gospodarzy. Akcje Kozłowskiego i Kucharczyka w pierwszych minutach nie przyniosły wprawdzie bramki, ale już dogranie Maty do Zahovicia zakończyło się strzałem tego ostatniego w słupek. Piłkę próbował dobijać Kozłowski, ale został powstrzymany przez Trałkę. Sędzia zawodów po sprawdzeniu VAR zdecydował się podyktować rzut karny i pokazać czerwoną kartkę Trałce. Dla byłego piłkarza Pogoni, po kilkunastu sezonach w ekstraklasie jest to dopiero pierwszy czerwony kartonik w karierze. Jedenastkę na bramkę zamieni Drygas.

Komentarze

kibic 1947 2021-08-01 19:18:07 Panowie piłkarze z Pogoni ,ale wstyd!!!!!!!

@ Troglodyci 2021-08-01 19:03:20 Jeżeli przyzwoitych i uczciwych kibiców nazywasz debilami , to jak nazwać wulgarnych ludzi z Platformy Obywatelskiej. Nie napiszę, bo te komentarze czyta bardzo dużo młodych ludzi.

Helikopter z Misia 2021-08-01 18:57:46 nie mam kolegów z żadnej partii. Wyprowadzanie społecznych pieniędzy zawsze powinno być karane. Polska ma tylko jeden problem, tj nieograniczony dostęp do cudzych pieniędzy przez bandę złodziei i nieudaczników. Drugi problem to społeczne przyzwolenie na takie zachowanie, bo robią to "nasi" a ci drudzy kradli więcej. Stadion nie jest stadionem miejskim bo miasto wydzierżawiło go za 43 000 pln na miesiąc , będzie się zwracał ok 10 000 miesięcy. Może p.Krzystek odnajmie swój dom za 100 pln ?

Heniek 2021-08-01 18:51:05 I po co taki stadion jak na takich nieudaczników będzie przychodzić max 5000 ludzi co nie mają co ze sobą zrobić i paru fanatykow

@ Helikopter z Misia 2021-08-01 18:26:21 Piszesz o drobiazgach. Twoi kolesie z SLD i PO są winni podatnikom miliardy złotych. Jak prywatyzowali w III RP firmy ze Szczecina i regionu. Przejmowali państwową własność za darmo i odsprzedawali z wielkim zyskiem. To była gigantyczna kradzież. Towarzysze komuniści przy pomocy swoich prawników z dnia na dzień zostawali milionerami. Majątek Szczecina i regionu został zagrabiony. A ty piszesz o jakiś drobiazgach , jak stadion dla mieszkańców.

Troglodyci 2021-08-01 17:58:59 Jacy "kibice" taka drużyna i na odwrót. Przykro było patrzeć na tych patałachów i słuchać troglodytów i debili z trybun.

10 MINUT 2021-08-01 17:53:59 Tylko na tyle starczyło determinacji, dalsza gra to podania do tyłu albo w poprzek, w dzisiejszym futbolu to jest anachronizm, trener spokojny , jak nigdy, widocznie taka gra go zadowala, popatrzcie na trenera Warty, trzeba mieć jaja, ruszyć tym zespołem, u Nas święty spokój, jakoś znowu dowieziemy 1-0 , nie wiem za co chwalą Dąbrowskiego, trzeba zweryfikować statystyki, zero podań otwierających i bramek, przecinaków u nas dostatek, w innym klubie dawno go zweryfikowali, tak samo się tyczy Kowa

kibic od zawsze 2021-08-01 17:47:43 Jak przegrać wygrany mecz i mając wszystko-ale to wszystko w swoich rękach-? Pokazała to dzisiaj Pogoń.Grając nonszalancko,asekurancko została po prostu skarcona jedną jedyną akcją przeciwnika.Takie mecze bolą najbardziej i są kompletnie nieakceptowalne przez kibiców.

Nieudacznicy ! 2021-08-01 17:40:44 Kiedy w 12 minucie meczu kluczowy zawodnik Warty dostaje czerwoną kartkę i Pogoń z karnego zdobyła prowadzenie wydawało się , że ten mecz można tylko wygrać z najbiedniejszym zespołem ligi i nie ma innej opcji. Nieudacznicy z Pogoni pokazali , że niemożliwe jest możliwe. Bezradność w ofensywie była porażająca. Zagubieni faceci nie wiedzieli jak rozegrać skuteczną akcję. To megakompromitacja i skandal. Co to k.. jest !

xxx 2021-08-01 17:35:36 To jest skandal. Prezes Mroczek jak najszybicej powinien wezwać Koste na dywan w związku z tym meczem. Dziwny skład wyjściowy i później jeszcze dziwniejsze zmiany.

Waldek 2021-08-01 17:34:19 Frajerzy