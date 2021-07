W czwartek rewanżowy mecz. Pogoń w Osijek

Piłkarze Pogoni zameldowali się w środę w Osijek, gdzie w czwartek zagrają o awans do III rundy Ligi Konferencji Europy z miejscowym NK. Pierwszy mecz obu drużyn w Szczecinie zakończył się remisem 0:0.

Portowcy w środę rano odbyli jeszcze ostatni trening na własnych obiektach, po którym udali się na lotnisko w Goleniowie. Czarterowym samolotem odbyli podróż do Osijek. W Chorwacji przeprowadzili oficjalny trening na Gradski Stadion. To właśnie ten obiekt będzie w czwartek o godz. 21 areną rewanżowego meczu II rundy kwalifikacyjnej Ligi Konferencji Europy.

Do czwartkowego meczu obie drużyny przystąpią jako niepokonane w tym sezonie. NK Osijek ma za sobą dwie kolejki ligi chorwackiej, po których z kompletem zwycięstw jest samodzielnym liderem. W rozgrywkach krajowych po pokonaniu na inaugurację Sibenika 3:0 w ostatnią niedzielę podopieczni trenera Bjelicy wygrali z Hajdukiem Split 2:1. Pogoń po bezbramkowym remisie w pierwszym meczu z NK Osijek na inaugurację PKO Ekstraklasy wygrała z Górnikiem Zabrze 2:0. Zwycięska passa jednej z drużyn w czwartek się zakończy. Zgodnie z nowymi regulacjami UEFA obowiązującymi w rozgrywkach pucharowych zniesiono zasadę podwójnie liczących się bramek wyjazdowych. Tym samym jeżeli rewanżowy pojedynek w Osijek zakończy się jakimkolwiek remisem, zarządzona zostanie dogrywka, a jeśli ona nie przyniesie rozstrzygnięcia – rzuty karne.

– W czwartek gramy z Osijekiem i chcemy tam wygrać, choć na pewno nie będzie to łatwe. Wiemy, na co nas stać, możemy pokazać się z bardzo dobrej strony. Naszym celem jest gra w kolejnej rundzie, a że rywale są uważani za faworyta… to, gdy wychodzimy na boisko, nie może mieć dla nas większego znaczenia – mówi Kacper Smoliński.

Po meczu z Górnikiem Kosta Runjaic przekonywał, że choć to będzie trzeci mecz w ciągu tygodnia, jego zespół będzie przygotowany do potyczki z NK Osijek. Relację ze spotkania przeprowadzi TVP Sport. Na zwycięzcę rywalizacji NK Osijek – Pogoń czekać będzie CSKA Sofia (Bułgaria) lub FK Liepāja (Łotwa). Pierwszy mecz obu drużyn w Sofii zakończył się wynikiem 0:0. ©℗

(woj)