Piłka nożna. Pierwszy trening Pogoni z nowym trenerem [GALERIA]

Fot. Stanisław Zyblewski

Piłkarze Pogoni Szczecin we wtorek wzięli udział w pierwszym treningu przed rozpoczęciem nowego sezonu rozgrywek. Pojawił się na nim Hiszpan Oscar Garcia, nowy pierwszy trener drużyny, który zastąpił zwolnionego Duńczyka Thomasa Thomasberga.

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To własnie z powodu tej zmiany termin pierwszego treningu został przełożony z poniedziałku na wtorek. Tym razem już beż żadnych zawirowań punktualnie o godz. 17 piłkarze rozpoczęli trening pod okiem nowego szkoleniowca.

Pojawił się na nim też Kameruńczyk Jean-Pierre'a Nsame, który ostatnio był napastnikiem warszawskiej Legii. Z Dumą Pomorza piłkarz związał się rocznym kontraktem z opcją przedłużenia o 12 miesięcy.

(k)

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