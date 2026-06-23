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Piłka nożna. Pierwszy trening Pogoni z nowym trenerem [GALERIA]

Data publikacji: 23 czerwca 2026 r. 20:39
Ostatnia aktualizacja: 23 czerwca 2026 r. 20:52
Piłka nożna. Pierwszy trening Pogoni z nowym trenerem
Fot. Stanisław Zyblewski  

Piłkarze Pogoni Szczecin we wtorek wzięli udział w pierwszym treningu przed rozpoczęciem nowego sezonu rozgrywek. Pojawił się na nim Hiszpan Oscar Garcia, nowy pierwszy trener drużyny, który zastąpił zwolnionego Duńczyka Thomasa Thomasberga.

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To własnie z powodu tej zmiany termin pierwszego treningu został przełożony z poniedziałku na wtorek. Tym razem już beż żadnych zawirowań punktualnie o godz. 17 piłkarze rozpoczęli trening  pod okiem nowego szkoleniowca.

Pojawił się na nim też Kameruńczyk Jean-Pierre'a Nsame, który ostatnio był napastnikiem warszawskiej Legii. Z Dumą Pomorza piłkarz związał się rocznym kontraktem z opcją przedłużenia o 12 miesięcy.

(k) 

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