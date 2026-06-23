Piłka nożna. Oscar Garcia trenerem Pogoni!

Nowy trener Pogoni Oscar Garcia. Fot. Pogoń Szczecin SA

Potwierdziły się nasze wczorajsze informacje, że nowym trenerem ekstraklasowych piłkarzy Pogoni Szczecin został 53-letni Hiszpan Oscar Garcia, który związał się z naszym klubem 3-letnim kontraktem, zastępując zwolnionego Duńczyka Thomasa Thomasberga.

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Garcia przyszedł na świat 26 kwietnia 1973 roku w położonym w północno-wschodniej Hiszpanii Sabadell. To były, doświadczony piłkarz, który jako zawodnik występował w takich klubach jak: FC Barcelona, Valencia CF i RCD Espanyol. W barwach „Dumy Katalonii" zdobył cztery mistrzostwa Hiszpanii oraz szereg trofeów krajowych i międzynarodowych. Karierę trenerską rozpoczął w Akademii FC Barcelony, gdzie prowadził zespół do lat 19. Już na początku pracy szkoleniowej sięgnął po mistrzostwo, puchar oraz młodzieżową Ligę Mistrzów. Następnie objął izraelski Maccabi Tel Aviv, z którym w sezonie 2012/13 zdobył mistrzostwo kraju, przerywając ponad dziesięcioletni okres bez tytułu dla klubu. Kolejnym etapem była praca w Anglii, gdzie prowadził Brighton & Hove Albion oraz Watford FC. Największe sukcesy odniósł jednak w austriackim Red Bull Salzburg. W ciągu półtora roku wywalczył dwa mistrzostwa Austrii i dwa krajowe puchary, dwukrotnie kompletując ligowo-pucharowy dublet. W kolejnych latach pracował we francuskim AS Saint-Etienne, greckim Olympiacosie Pireus oraz w Celcie Vigo, a w Hiszpanii przejął zespół w trudnym momencie sezonu i utrzymał go w najwyższej klasie rozgrywkowej. W latach 2021–2022 53-latek prowadził francuskie Stade de Reims, a następnie belgijskie OH Leuven. W ostatnim czasie pracował w meksykańskim Chivas de Guadalajara, a także w holenderskim gigancie, czyli Ajaksie Amsterdam, z którym rozstał się przed tygodniem za porozumieniem stron. W środowisku piłkarskim Garcia uznawany jest za specjalistę od rozwoju zawodników, budowania kultury zwycięstwa oraz wdrażania atrakcyjnego stylu gry opartego na posiadaniu piłki. Prowadzone przez niego drużyny cenione są za wysoką organizację gry, intensywność, jakość techniczną oraz dążenie do dominowania przeciwnika.

Wraz z Garcią do sztabu szkoleniowego Pogoni dołączył również jego rodak i wieloletni współpracownik, 46-letni Enrique Sanz Ramírez, który ostatnio pracował u boku hiszpańskiego szkoleniowca w Ajaksie, a na Twardowskiego objął pozycję szefa przygotowania motorycznego ekstraklasowego zespołu.

- Już od pierwszych rozmów z Oscarem Garcią było jasne, że dzielimy tę samą wizję, czym może stać się Pogoń - powiedział właściciel i prezes Pogoni Alex Haditaghi. - Szukaliśmy trenera z doświadczeniem na najwyższym poziomie, silnym charakterem, pasją do rozwoju zawodników oraz zaangażowaniem w atrakcyjną, ofensywną grę. Garcia posiada wszystkie te cechy, a nawet więcej. Jego zdolności przywódcze, doświadczenie i wiedza piłkarska będą nieocenione w dalszym budowaniu klubu zdolnego do walki o trofea i godnego reprezentowania Szczecina zarówno w kraju, jak i w Europie!

Pierwszy trening Pogoni, który nie odbył się tak, jak zaplanowano w poniedziałek, lecz przełożono go na wtorek, został utajniony i dziennikarze mogli oglądać tylko pierwszy kwadrans zajęć.

Wyjaśniła się natomiast kwestia transferu do Pogoni napastnika warszawskiej Legii Jeana-Pierra Nsame. Duma Pomorza podpisała z nim kontrakt na rok z opcją przedłużenia o 12 miesięcy.

(mij)

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