Lekkoatletyka. Korona z medalami w Warszawie

Szczecinianie na mistrzostwach w stolicy. Fot. Krzysztof BONDARUK/PZSN

Na marymonckim stadionie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbyły się mistrzostwa Polski niesłyszących w lekkoatletyce, w których startowało ponad 100 zawodników z 11 klubów, w tym Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych Korona, który zajął II miejsca zarówno w klasyfikacji punktowej, jak i medalowej, wywalczając 26 szlachetnych krążków (11 złotych, 4 srebrne i 11 brązowych).

Mistrzami Polski spośród szczecinian zostali: dwukrotnie Martyna Boguszewicz, dwukrotnie Agata Kosztowny, Sara Plewczyńska, Natalia Brzezicka, Bartosz Brzezicki, Bartłomiej Janda, Natalia Nowaczyk, sztafeta 4 x 100 m (Plewczyńska, Nowaczyk, Karolina Jędrzejczyk, Boguszewicz) i sztafeta 4 x 400 m (Paulina Golinska, Nowaczyk, Jędrzejczyk, Plewczyńska). Ponadto Paweł Bondaruk pobił rekord Polski niesłyszących do lat 19.

Celem mistrzostw była obserwacja zawodników i powołania na 11. mistrzostwa Europy niesłyszących i 5. mistrzostwa Europy niesłyszących juniorów do lat 20 w lekkoatletyce, które odbędą się od 21 do 26 sierpnia 2023 roku na stadionie im. Wiesława Maniaka w Szczecinie. Powołania do reprezentacji Polski ogłoszone zostaną na przełomie czerwca i lipca. (mij)