W kraju 233 nowe przypadki koronawirusa. W naszym regionie jedenaście

Szczecinianka

2021-08-24 11:11:32

Te statystyki to ściema. W Niemczech dziennie zachorowania ponad 1000 a u nas zielona wyspa.Nie robi się testów osobom zaszczepionym a przecież one też chorują. A tak ogólnie to ciekawostka, że w dni wolne od pracy na Covid się nie umiera.