Koszykówka. Spójnia lepsza o punkt!

PGE Spójnia wygrała trzeci ligowy mecz w sezonie. Po efektownych pierwszych dwóch kwartach stargardzian, w kolejnych beniaminek z Wałbrzycha postawił dużo trudniejsze warunki i ostatecznie o zwycięstwie zadecydował jeden punkt.

PGE Spójnia Stargard - Górnik Wałbrzych 81:80 (24:19, 29:20, 13:21, 15:20)

PGE Spójnia: Muhammad 20, Langović 13, Kikowski 11, Gordon 11, Martinez 10, Cooper 9, Kowalczyk 6, Krużyński 1, Borowski 0, Yam 0

Górnik to jedna z rewelacji sezonu. Beniaminek z Wałbrzycha do meczu w Stargardzie przystępował z bliansem 5-1. Spójnia popsuła te statystyki i przerwała zwycięska wyjazdową passę drużyny trenera Adamka.

O losach meczu zadecydowały dwie inauguracyjne kwarty i były to najlepsze 20 minut Spójni w sezonie. W tym czasie podopieczni trenera Urlepa zdobyli ponad 50 punktów i mieli 60-procentową skuteczność z gry. Bezbłędny w tym okresie był Kikowski, który trafił wszystkie trzy rzuty. Bohaterem dwóch pierwszych kwart był jednak Muhammad z 14 punktami na koncie.

Na początku III kwart przewaga stargardzian wynosiła 16 punktów, ale gra ofensywna Spójni wyraźnie się potem rozsypała. W III kwarcie stargardzianie zdobyli zaledwie 13 punktów, a ich przewaga zmalała przez moment do zaledwie 3 oczek. IV kwarta byłą teoretycznie pod kontrolą Spójni, ale w jej grze nie było już tego błysku, co w pierwszych 20 minutach. Górnik deptał stargardzianom po piętach, ale prawdziwą ofensywę rozpoczął dopiero w ostatnich minutach. Od 35 minuty był zaledwie o 5 punktów za Spójnią, a ostatecznie zniwelował straty do zaledwie punktu. Na więcej nie było już beniaminka stać.

Spójnię poprowadzili do zwycięstwa zdobywca 20 punktów Muhammad, rzucający ze 100-procentowa skutecznością Gordon i niemal bezbłędni Kikowski i Langović. (woj)