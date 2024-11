Koszykówka. Z Wrocławia do Szczecina. Whitehead w Kingu

Grafika: King Szczecin

Isaiah Whitehead przenosi się ze Śląska Wrocław do Kinga Szczecin. 29-letni rozgrywający ma za sobą 89 spotkań w NBA - w latach 2016-2018 był zawodnikiem Brooklyn Nets w NBA. Ma też spore doświadczenia w Europie. Występował w Lokomotivie Kubań (Rosja), Astana Tigers (Kazachstan), KK Mornar (Czarnogóra), Besiktasie Stambuł (Turcja), MHP Riesen Ludwigsburg (Niemcy) oraz Ironi Nes Ziona (Izrael).

Obecne rozgrywki rozpoczął w WKS Śląsku Wrocław. W pięciu rozegranych spotkaniach zdobywał średnio 12,4 punktu, 3,2 zbiórki i 3,2 asysty. Z klubem sięgnął także po Superpuchar Polski, wygrywając decydujący mecz z Kingiem.

- Liczymy na to, że wiedza, umiejętności naszego nowego zawodnika, szczególnie na pozycji combo guarda pomogą nam w tym trudnym dla nas okresie. Chcemy, aby Isaiah został z nami do końca. Chcemy, aby pokazał całą gamę swoich umiejętności, chcemy wdrożyć go w nasz system. Jednak obie strony są zabezpieczone w taki sposób, że zarówno klub, jak i zawodnik może z tego kontraktu wyjść. Wierzę w to, że Isaiah ma dużo do udowodnienia - mówi trener Kinga Szczecin Arkadiusz Miłoszewski. (woj)