Koszykówka. Trwa zła passa Spójni - trzecia porażka w FIBA Europe Cup

Fot. Facebook PGE Spójnia Stargard

Koszykarze PGE Spójni przegrali trzeci mecz w fazie grupowej FIBA Europe Cup i są coraz dalej od awansu do kolejnej fazy.

FC Arges Pitesti - PGE Spójnia Stargard 77:63 (23:20, 20:19, 19:11, 15:13)

PGE Spójnia: Muhammad 15, Cooper 11, Gordon 10, Martinez 6, Yam 5, Kikowski 5, Langović 4, Kowalczyk 3, Słupiński 2, Borowski 2

Spójnia dobrze weszła w spotkanie i po "trójce" Muhammada prowadzili 0:5. Gospodarze szybko doprowadzili do wyrównania, a dzięki trafieniu z dystansu Frometescu zdobyli przewagę. Akcje Kowalczyka i Muhammada pozwalały stargardzianom toczyć wyrównana walkę do długiej przerwy. Od III kwarty Spójnia straciła skuteczność i gospodarze odskoczyli na 62:50. W kolejnej części meczu stargardzianie nie wrócili już do gry. W ważnych momentach FC Arges mógł liczyć na Allen-Williamsa i ostatecznie zwyciężył 77:63. (woj)