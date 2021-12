Koszykówka. Ogniwo liderem grupy. Zwycięstwo kobiet, porażka mężczyzn

W minioną niedzielę oba zespoły Ogniwa rozegrały swoje drugoligowe mecze. Najpierw żeńska sekcja wygrała wyjazdowy mecz z MUKS Poznań 47:60 meldując się tym samym na pierwszym miejscu w swojej grupie. Kilka godzin później męska drużyna po wyrównanym spotkaniu przegrała na własnym parkiecie z Tarnovią Tarnowem Podgórnym 76:81. Następne spotkania obie sekcje rozegrają już w następnym roku.

W niedzielę kolejny mecz wyjazdowy zagrały zawodniczki Ogniwa. Tym razem ich przeciwnikiem był MUKS Poznań. Od początku spotkanie było wyrównane, jednak oba zespoły miały problem ze skutecznością. Przez pierwszą część tego fragmentu gry to goście prowadzili i narzucali tempo gry, ale w ostatnich minutach gospodarze odrobili straty i wyszli na jednopunktowe prowadzenie. Druga kwarta była równie zacięta, ale to Ogniwo musiało gonić wynik. Podobnie jak wcześniej po obu stronach widoczne były problemy w ataku. Pierwsza połowa zakończyła się rezultatem 27:27. Trzecia kwarta okazała się być przełomowa. Szczecinianki przezwyciężyły niemoc w ofensywie i zacieśniły obronę pozwalając poznaniankom zdobyć zaledwie 9 punktów. Ogniwo wyszło na prowadzenie 36:45 i nie pozwoliło już rywalkom odrobić strat. Najskuteczniejsze w szczecińskim zespole był Katarzyna Fałat i Laura Boniewska, które rzuciły po 16 punktów. Zwycięstwo dało koszykarkom Ogniwa pierwsze miejsce w grupy C w II etapie rozgrywek.



Tego samego dnia na własnym parkiecie męska drużyna Ogniwa podejmowała Tarnovię Tarnowo Podgórne. Na samym początku gospodarze przejęli inicjatywę i zdobyli przewagę punktową. Goście odrabiali straty, ale długo nie udawało im się wyjść na prowadzenie. Szczecinianie prowadzili kilkoma punktami po I i II kwarcie, a przed decydującą odsłoną przewaga wynosiła nawet 11 oczek. Czwarta kwarta przebiegła już całkowicie pod kontrolą Tarnovii. Przez niecałą minutę przyjezdni zaliczyli serię 7:0. Cztery minuty przed końcem na tablicy wyników widniał już remis. Następnie goście wyszli na prowadzenie i to ekipa ze Szczecina musiała nadrabiać straty. Dodatkową motywację dała kontaktowa ,,trójka” Szymona Szmita i rzut osobisty Karola Nowackiego. Na koniec za sprawą bezbłędnie wykonywanych rzutów osobistych osobistych Tarnovia zwyciężyła jednak 76:81. Najlepszym zawodnikiem Ogniwa był Karol Nowacki, który zaliczył double-double w postaci 11 zbiórek i 23 punktów.

Internetowa zbiórka pieniędzy na bieżące funkcjonowanie Ogniwa dobiegła końca i zakończyła się połowicznym sukcesem. Z zakładanej kwoty 10 tysięcy złotych udało się uzbierać 6 765 złotych.

(MS)