Koszykówka. Zrzutka na Ogniwo

Ogniwo Szczecin zmaga się od kilku tygodni z problemami kadrowymi oraz finansowymi. Do meczów szczecinianie przystępują z brakami w składzie, a problemy finansowe zmusiły klub do założenia zbiórki na dedykowanej podobnym celom stronie zrzutka.pl.

Koszykarze Ogniwa w niedzielę wieczór podejmowali na własnym parkiecie drużynę Enea Astoria II Bydgoszcz. Szczecinianie za wszelką cenę próbowali przerwać swoją długą passę porażek, jednak w ostatnich sekundach meczu zanotowali kolejną przegraną w tym sezonie 99:101. Do ostatniej kwarty mecz był wyrównany. Na cztery sekundy przed końcem tego spotkania wynik wskazywał remis, a goście byli w posiadaniu piłki i w ostatniej akcji tego meczu udało im się trafić dwa punkty. W drużynie z Bydgoszczy zagrało dwóch wychowanków Wilków Morskich Maksym Kołodziej oraz Jakub Stupnicki więc na trybunach znalazł się również obóz kibiców, który mimo sympatii do Ogniwa wspierał byłych reprezentantów Szczecina. Najlepszym strzelcem Ogniwa był w niedzielę niezawodny Karol Pytyś, który zdobył double-double w postaci 13 zbiórek i 26 punktów.

Na ten moment Ogniwo ma bilans 2-8, a następny mecz szczecinianie rozegrają na wyjeździe 27 listopada przeciwko SMS PZKosz Władysławowo. Seria pięciu porażek z rzędu to nie jedyne zmartwienie drużyny ze Szczecina. Ogniwo od kilku spotkań musi mierzyć się z przeciwnikami w zdziesiątkowanym składzie. Ostatnio do Międzychodu szczecinianie pojechali w siedmiu zawodników, a do niedzielnego spotkania zgłoszono jedenastu zawodników, ale zagrało tylko ośmiu. To wszystko spowodowane jest kontuzjami i sytuacją epidemiologiczną. Maciej Adamkiewicz oraz Piotr Knowa dochodzą do pełni zdrowia po kontuzjach, a Szymon Szmit został chwilowo odsunięty od występów przez izolację zawodników ekstraklasowej Spójni Stargard. Ponadto sprawy prywatne również wpływają na absencje zawodników, jak to było w przypadku środowego spotkania z Międzychodem.

Poza lukami w składzie Ogniwo musi mierzyć się z problemami finansowymi. Założenie żeńskiej sekcji wiązało się z kosztami, jednak drużyna ze Szczecina liczyła na wsparcie sponsorów. Mimo usilnych starań nie udało się tego zrealizować. Wszyscy ludzie współtworzący projekt ,,Ogniwo” działają w nim społecznie, a aktywności są realizowane w ramach wolontariatu. Tak było od początku pięcioletniej historii drużyny na polskich parkietach koszykarskich. Szczecin mocno wspiera Ogniwo, jednak dotacje na ten rok zostały wykorzystane. To przyczyniło się do założenia 18 listopada zbiórki, której celem jest zebranie 10 tysięcy złotych na bieżącą działalność. W niedzielę wieczorem sumaryczna wpłacona kwota wynosiła 4 240 złotych. Drużynę można wesprzeć na stronie ,,zrzutka.pl” pod tym adresem: https://zrzutka.pl/e4y7u5

