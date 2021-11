Koszykówka. Zła passa Ogniwa trwa dalej

Ogniwo Szczecin zanotowało czwartą z rzędu porażkę na drugoligowych koszykarskich parkietach. Środowe wyjazdowe spotkanie z Sokołem Międzychód było bardzo trudne dla ekipy ze Szczecina, ponieważ w jej składzie znalazło się zaledwie 7 zawodników. Szczecinianie przegrali 112:93.

Pierwsza kwarta przebiegała po myśli gospodarzy, którzy prowadzili w pewnym momencie nawet 14 punktami. Goście w ostatniej sekundzie tego fragmentu gry, trafili ,,trójkę” dzięki czemu zniwelowali przewagę do zaledwie trzech punktów (30:27). Początek drugiej kwarty zapowiadał dalszy wyrównaną fragment, jednak po kilku minutach Międzychód zaczął zyskiwać coraz to większą przewagę. W przeciwieństwie do poprzedniego fragmentu gospodarze utrzymali bezpieczny dystans i na koniec pierwszej połowy wynik wskazywał 63:52. W trzeciej kwarcie gospodarze dalej dyktowali warunki, a na początku czwartej kwarty Międzychód zaliczył serię kilku skutecznych akcji z rzędu, dzięki czemu w pewnym momencie wygrywał aż 29 punktami.

Bardzo dobry mecz w Ogniwie rozegrał Szymon Szmit, który zdobył 40 punktów trafiając 9 z 13 „trójek". Nie uchroniło to jednak szczecinian od czwartego z rzędu niepowodzenia. Szczecińskiej drużyny, która ostatni mecz wygrała 24 października z TS Basket Poznań, szansy na poprawę dorobku wynoszącego obecnie zaledwie dwa zwycięstwa koszykarze Ogniwa szukać będą w niedzielę na parkiecie SDS w meczu z rezerwami Astorii Bydgoszcz.

(MS)