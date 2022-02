Zbadają twoją pamięć. Kilka uniwersytetów połączyło siły

Osoby powyżej 16 roku życia mogą wziąć udział w badaniu naukowym dotyczącym pamięci, zdrowia psychicznego, osobowości oraz uważności. Badanie jest realizowane przez pracowników i doktorantów z College’u Goldsmiths Uniwersytetu w Londynie przy współpracy z Zakładem Psychologii Zdrowia Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Uniwersytetem SWPS oraz Uniwersytetem Szczecińskim.

W badaniu „Pamięć – Choroba Alzheimera – Demencja (PCAiD)”, realizowanym w Ashok’s Research Team (ART), Goldsmiths, University of London opracowano pionierski test Verbal-Associative Learning and Memory Task (VALMT). Może on pomóc w rozpoznawaniu zaburzeń pamięci i zapominania znacznie wcześniej niż obecnie dostępne testy kliniczne.

Badanie składa się z dwóch części. Pierwsza polega na udzieleniu odpowiedzi na różne pytania i wykonanie testu VALMT. Część druga to udzielenie odpowiedzi w kilku kwestionariuszach psychologicznych.

Obecnie na świecie na demencję choruje około 50 milionów ludzi, a do 2030 roku liczba ta ma wzrosnąć do 75 milionów. Z powodu tej choroby koszty, które ponosi społeczeństwo szacuje się na 1 bilion dolarów amerykańskich, a w 2030 roku kwota ta może się podwoić. Demencja jest chorobą postępującą (pogarsza się z czasem). I czasem trudno jest odróżnić objawy łagodnego i codziennego zapominania (pojawiających się wraz z wiekiem), od ciężkiej choroby, która z czasem zacznie przysparzać poważnych trudności i będzie wymagać od rodziny stałej opieki nad chorym.

Dlatego tak ważne jest osiągnięcie celu badawczego projektu – określenie tego, w jaki sposób w ogólnej populacji wiek, zdrowie psychiczne, osobowość oraz uważność wiążą się z procesami zapominania. Wiadomym jest, że zależą od wielu czynników, jednak obecne dane nie są spójne, stąd potrzebne są nowe badania naukowe opisujące procesy poznawcze.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej PUM.

(as)