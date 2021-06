Prezydent Krzystek nagrodził uczniów szczecińskich szkół. 230 tys. zł dla najzdolniejszych

Dla 336 uczniów szczecińskich podstawówek i szkół ponadpodstawowych ten trudny pandemiczny rok szkolny zakończył się nagrodami, dyplomami i gratulacjami. Co prawda uroczystość - tak jak w latach minionych - nie odbyła się w auli najstarszego szczecińskiego liceum, słynnej "Jedynki", a na kameralnych apelach w poszczególnych placówkach oświatowych, jednak dla uczniów, nauczycieli i rodziców takie zakończenie roku szkolnego jest zawsze wyjątkowe.

We wtorek o godzinie 10 w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Unisławy swój sukces świętowało 46 uzdolnionych uczniów Szkoły Podstawowej nr 6, o godz. 12 po nagrody od prezydenta miasta Piotra Krzystka ustawiło się 88 licealistów z "Trzynastki".

Ambitna młodzież, która pretendowała w tym roku do prezydenckich nagród to głownie laureaci i finaliści różnorakich konkursów i olimpiad, a ich sukces jest tym bardziej znaczący, że po laury sięgali ucząc się zdalnie, w domach.

- Czas jest niezwykły, bo cześć tej nauki odbyliście w szczególnych warunkach - mówił do zgromadzonych licealistów z LO nr 13 prezydent Piotr Krzystek. - Jest to ogromny powód do uznania dla was, bo jednak nauka w szkole, w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami, w klasach, w pracowaniach jest trochę inna niż ta wyłącznie przy ekranie komputera. Oczywiście jesteście zaawansowani cyfrowo, więc ze wszystkim dawaliście sobie świetnie radę, ale jednak było to zupełnie inne doświadczenie. Mam nadzieję, że budujące.

W mijającym właśnie roku szkolnym zgłoszonych zostało 545 wniosków o prezydenckie nagrody, z czego 288 pochodziło ze szkól podstawowych a 257 z placówek ponadpodstawowych. Ostatecznie komisja, po przeliczeniu punktów dla każdego ucznia, rozpatrzyła pozytywnie 336 wniosków. Młodzież ze Szczecina mogła liczyć na na nagrody od 350 złotych do nawet ponad tysiąca złotych.

Borys Augustyniak (na zdjęciu poniżej), uczeń klasy VIII z SP nr 6, z którym rozmawiamy zaraz po uroczystości, po taką gratyfikację sięgnął pierwszy raz. Z dumą pokazuje dyplom uznania i cieszy go 900 złotych, które otrzyma na konto bankowe. Oprócz doskonałych wyników w nauce może pochwalić się tytułem laureata w wielu konkursach kuratoryjnych. Naukę będzie kontynuował w LO nr 13, w klasie matematyczno-fizycznej.

Prezydent Piotr Krzystek wraz z Lidią Rogaś, dyrektorką szczecińskiego Wydziału Oświaty aż do czwartku będą ściskać dłonie zdolnych i ambitnych uczniów na uroczystościach w innych szczecińskich szkołach. We wtorek, oprócz ZSO nr 7, odwiedzili jeszcze II LO przy ul. Henryka Pobożnego w Szczecinie. W środę nagrody wręczą w SP nr 74 przy ul. Seledynowej, w Zespole Szkół nr 8 przy ul. 3 Maja oraz w SP nr 10 przy ul. Królewicza Kazimierza. W czwartek gala dla wyróżnionych uczniów odbędzie się w SP nr 53 przy ul. Siemiradzkiego.

