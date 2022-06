Z aparatem w plecaku. Konkurs fotograficzny dla nastolatków

To już tradycja Kuratorium Oświaty w Szczecinie, że zachęca młodych ludzi do fotografowania najpiękniejszych zakątków Zachodniopomorskiego. W ubiegłym roku tematem przewodnim konkursu dla uczniów klas IV-VIII ze szkół podstawowych były „Nieodkryte zakątki regionu", w tym roku kuratorium czeka na kadry, na których uwiecznione zostały pejzaże „Między dwoma brzegami". Najlepsze fotografie znajdą się w kalendarzu, jaki w grudniu każdego roku wydaje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.

Cel konkurs fotograficznego pozostaje jednak zawsze ten sam - to popularyzacja naszego regionu, edukacja przyrodnicza, podpatrywanie architektury. Konkurs ma także dużą wartość artystyczną. Wrażliwi na piękno zachodniopomorskiej ziemi nastoletni pasjonaci fotografii mogą uwiecznić miejsca z mostami i wiaduktami oraz tym, co znajduje się pomiędzy nimi.

Na zrobienie inspirujących kadrów uczniowie starszych klas podstawówek mają czas aż do 7 listopada, jednak to właśnie dwa wakacyjne miesiące są najlepszym momentem na podróże z aparatem w plecaku i uwiecznienie zakątków Pomorza Zachodniego z mostem i wiaduktem w tle. Na wyróżnionych czekają nagrody rzeczowe, zaś laureatów, których zdjęcia okażą się najlepsze, czeka wielkie wyróżnienie - ich fotografie pojawią się w kalendarzu wydawanym co roku przez kuratorium. Wydawnictwo ukazuje się zawsze w drugiej połowie grudnia.

Zdjęcia wykonane lustrzanką, aparatem cyfrowym a nawet telefonem komórkowym muszą być pracą autorską wykonaną samodzielnie, na dodatek nigdzie wcześniej nie publikowaną, ani niezgłaszaną w innych konkursach. Pejzaż należy sfotografować w orientacji poziomej w formacie jpg lub png. Fotografia powinna być wysokiej jakości, tak aby mogła spełnić kryteria druku kalendarza. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie na adres: promocja@kuratorium.szczecin.pl

Kuratorium nie przyjmie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików. Jeżeli na zdjęciu znajduje się wizerunek osoby, uczestnik, przesyłając fotografię, zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku.

