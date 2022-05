Trwa nabór do klas VII. Czekają klasy językowe i eksperymentalne

W Szczecinie trwa nabór do klas VII eksperymentalnych i dwujęzycznych. Podobnie jak w przypadku innych rekrutacji, również i ta prowadzona jest za pomocą systemu elektronicznego. Na uzdolnione nastolatki czeka kilka oddziałów w różnych szkołach podstawowych, które oferują równoczesną naukę dwóch języków obcych oraz do klas matematycznych i przyrodniczych.

W Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Romera młodzież może uczyć się angielskiego i włoskiego, w SP nr 35 przy ul. Świętoborzyców - języka angielskiego. Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Rydla 6 oferuje równoczesną naukę angielskiego i niemieckiego, natomiast szkoły nr 56 i 74 kształcą młodzież w języku angielskim.

Na złożenie kompletu dokumentów zainteresowani uczniowie mają czas do 3 czerwca br. do godziny 12. Przyjęcie do tych klas jest poprzedzone sprawdzianem predyspozycji językowych - odbędzie się on 6 czerwca br. o godzinie 15, a jego wyniki kandydaci poznają 20 czerwca. Kto dostał się do klas językowych, będzie wiadomo 8 lipca br.



Młodzież ma również do wyboru klasy eksperymentalne. Równolegle z naborem do klas dwujęzycznych prowadzony jest nabór do klasy VII matematycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Unisławy w Szczecinie. Oba oddziały są objęte opieką naukową Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych i Wydziału Fizyki - w przypadku klasy matematycznej oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (klasa przyrodnicza). Czas na złożenie wymaganych dokumentów również upływa 3 czerwca br. o godzinie 12. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do klas eksperymentalnych, będą musieli przystąpić do sprawdzianu kierunkowego, które odbędą się w następujących terminach: 8 czerwca br. o godz. 16 – sprawdzian do klasy eksperymentalnej przyrodniczej, natomiast 10 czerwca br. o godz. 16 – sprawdzian do klasy eksperymentalnej matematycznej. Ostateczne wyniki naboru do oddziałów eksperymentalnych w Szkole Podstawowej nr 6 młodzież pozna również 8 lipca.

Szczegółowe informacje, w tym dokładny harmonogram naboru, zasady rekrutacji oraz wzory niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie szczecińskiego naboru do szkół: https://nabor.pcss.pl/szczecin/klasa7/

