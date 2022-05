Maturalny maraton dobiega końca. Pozostała fizyka, informatyka i historia sztuki

Ponad 11 tysięcy tegorocznych maturzystów z Pomorza Zachodniego jest już po większości egzaminów. Po obowiązkowych przedmiotach, czyli języku polskim, matematyce i języku obcym nowożytnym, które zdawali jako podstawowe na początku maja, teraz mierzą się z testami wiedzy na poziomie rozszerzonym.

W poniedziałek młodzież przystąpiła do egzaminu z chemii, a po południu zdawała język włoski. We wtorek mierzyła się z historią oraz językami mniejszości narodowych. Środa upłynęła abiturientom nad testami wiedzy z geografii, a warto wspomnieć, że to jeden z najpopularniejszych przedmiotów zdawanych w 2022 roku na poziomie rozszerzonym. W czwartek abiturienci pochylą się nad fizyką i historią sztuki, w piątek wypełnią arkusze z informatyki i języka kaszubskiego oraz łemkowskiego.

Ostatni dzień matur przypada w poniedziałek, 23 maja. Wówczas do pisemnych sprawdzianów wiedzy przystąpią absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych. Będą zdawać egzaminy w języku obcym nowożytnym na poziomie podstawowym z matematyki oraz na poziomie rozszerzonym z historii, geografii, biologii, chemii i fizyki.

Po zdanych – oczywiście, wyłącznie pomyślnie! – wszystkich egzaminach, abiturienci mogą oddać się wypoczynkowi. Teraz właśnie mają najdłuższe wakacje w całym okresie kształcenia.

Wyniki tegorocznych matur znane będą 5 lipca. Przypomnijmy, że aby matura została uznana za zdaną, należy zdobyć minimum 30 procent punktów – dotyczy to przedmiotów obowiązkowych.

(kel)