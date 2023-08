Wolne miejsca są jeszcze w technikach i branżówkach

Na młodzież czeka między innymi Branżowa Szkoła I stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego przy pl. Jana Kilińskiego w Szczecinie. Nastolatki mogą się tu uczyć w oddziale wielozawodowym oraz w klasach profilowanych o specjalności ślusarz lub elektromechanik. Fot. Katarzyna LIPSKA-SOKOŁOWSKA

Piątek 11 sierpnia był dniem, w którym młodzież startująca w rekrutacji uzupełniającej do szkół ponadpodstawowych dowiedziała się, czy dostała się do wybranej placówki. Jeśli jednak nazwisko nastolatka nie pojawiło się na liście, jest jeszcze szansa na naukę od 4 września. Tyle że krok do kolejnego etapu edukacji można już zrobić wyłącznie w placówce oświatowej, w tak zwanej rekrutacji dyrektorskiej – poza elektronicznym systemem naboru.

W Szczecinie wolne miejsca są w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Sportowymi w klasach o profilach trener biznesu i zarządzania (15 miejsc) i „ja w social mediach” (21 miejsc). Od września naukę można rozpocząć także w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej, ale tu potrzeba umiejętności sportowych w pływaniu, boksie, piłce nożnej chłopców i dziewcząt oraz piłce ręcznej chłopców. Na pierwszoklasistów czeka Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w klasie biologiczno-medycznej z j. angielskim. Niedobór uczniów jest także w szkołach niepublicznych: w Liceum Ogólnokształcącym im. Sybiraków w Szczecińskiej Szkole Florystycznej można się zapisać do klasy dziennikarsko-prawniczej, lingwistycznej, psychologicznej, biologiczno-chemicznej i matematyczno-fizycznej, nabór trwa również w liceum TEB Edukacja w oddziale o profilu kryminalistycznym oraz w klasie projektowania graficznego. Otworem stoi również Centrum Edukacji Zdroje – szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej – gdzie można wyedukować się w klasie wojskowej z rozszerzonym językiem angielskim.

To by było na tyle, jeśli chodzi o naukę w liceach, większość wolnych miejsc pozostała w technikach. Na chcących się uczyć fachu mechanika samochodowego czeka 29 miejsc w Technikum Samochodowym przy ul. Klonowica. Zespół Szkół Budowlanych przyjmie do klas o profilu: geodeta, inżynierii sanitarnej, renowacji elementów architektury, robót wykończeniowych w budownictwie, a Technikum Morskie i Politechniczne oferuje naukę w oddziałach: nawigator morski, mechanik okrętowy, mechatronik, spawalnik i technik eksploatacji portów i terminali. W Wojskowym Technikum Informatycznym im. gen. Józefa Hallera są zaś miejsca w klasach: informatycznej, programowania i teleinformatycznej. W Technikum Kreatywnym można nowy rok szkolny rozpocząć od nauki w specjalizacji grafika komputerowa. Technikum Kształtowania Środowiska przyjmie do klas: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik chłodnictwa i klimatyzacji lub technik analityk.

Na młodzież czekają również szkoły branżowe I stopnia kształcące w konkretnych zawodach: ślusarz, elektromechanik, mechatronik, ogrodnik, fryzjer, magazynier logistyk, monter sieci i instalacji sanitarnych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Pełen wykaz dostępnych miejsc w szkołach można znaleźć na stronie Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty, w zakładce „rekrutacja” w rubryce Szkoły i organy prowadzące.

Procedura naboru uczniów do szkół całkowicie zakończy się dopiero w poniedziałek 4 września wraz z początkiem nowego roku szkolnego. ©℗

(kel)