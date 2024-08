Wizyta papieża, szczecińscy bohaterowie, hitlerowscy zbrodniarze. Takie książki przygotował dla nas IPN

IPN otworzył księgarnię w Szczecinie na początku ub. roku. Fot. Dariusz Gorajski

Książka o wizycie Jana Pawła II w Szczecinie oraz albumy o Witoldzie Pileckim czy rodzinie Ulmów - takie publikacje cieszą się największym powodzeniem w księgarni Instytutu Pamięci Narodowej przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie. W całej Polsce trwa akcja Dni Wydawnictwa IPN.

- Najnowsza, i zarazem najchętniej kupowana, książka poświęcona regionalnej historii to publikacja "Jan Paweł II w Szczecinie" pracownika IPN, Zbigniewa Stanucha, oraz księdza Grzegorza Wejmana - zdradza w rozmowie z "Kurierem" Kamila Rosiak z księgarni IPN.

IPN informuje, że zasadniczym powodem napisania tej książki jest decyzja metropolity szczecińsko-kamieńskiego abp. Andrzeja Dzięgi o udostępnieniu wszystkich dokumentów powstałych w związku z przygotowaniami do papieskiej wizyty, aktualnie przechowywanych w Archiwum Kurii Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie. Dotychczas ten ciekawy materiał historyczny był wykorzystywany w niewielkim stopniu. Pojedyncze dokumenty wyzyskano przy okazji pisania artykułów naukowych lub popularnonaukowych, jednak nigdy w tak dużym stopniu, jak przy opracowaniu monografii Zbigniewa Stanucha i ks. Grzegorza Wejmana.

Inna nowość to "Poszukiwania zbrodniarzy hitlerowskich przez władze Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Ameryce Łacińskiej po 1945 r." Anna Ratke-Majewska ze Szczecina napisała wstęp i opracowała dokumenty składające się na ten tom. Zbiór prezentuje sposób, "w jaki dyplomacja RP i PRL po II wojnie światowej wypełniała zadanie poszukiwania kolaborantów i zbrodniarzy hitlerowskich w Ameryce Łacińskiej. Zagadnienie to dokumentują poddane analizie akta Wydziału Ameryki Łacińskiej Departamentu III Ministerstwa Spraw Zagranicznych z lat 1945–1960 i dotyczą m.in. monitorowania działalności niemieckiej w Latynoameryce i kwestii poszukiwań Josefa Mengelego".

Ważnymi szczecińskimi publikacjami są także: "Wileńska łączniczka AK", czyli wywiad-rzeka, jaki z Danutą Szyksznian - Ossowską "Sarenką" przeprowadziła Magdalena Semczyszyn, "Wojenna odyseja Zbigniewa Piaseckiego ps. „Czekolada"" Przemysława Benkena oraz książka Zbigniewa Stanucha o koszmarze, jakim był niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny dla kobiet w Ravensbrück.

- Czytelnicy bardzo chętnie sięgają po albumy - mówi Kamila Rosiak. - A mamy między innymi albumy o Witoldzie Pileckim, o rodzinie Ulmów. Chętnie kupowany jest także album "Czas bestii. Terror w okupowanej Polsce 1939–1945". Zaglądają do nas głównie starsze osoby, które lubią tradycyjne, papierowe książki, nie przekonały się do e-booków. Zdarza się, że kupują książki specjalnie dla wnuków, aby zarazić je pasją do historii.

IPN publikuje także komiksy. W związku z osiemdziesiątą rocznicą bitwy o Monte Cassino Instytut poleca komiks "Monte Cassino 1944. Bitwa 10 armii" Krzysztofa Wyrzykowskiego, stale współpracującego ze szczecińskim IPN, oraz Sławomira Zajączkowskiego.

Na placu Zgody w Szczecinie w maju IPN otworzył wystawę plenerową poświęconą starciu o włoskie wzgórze, które na stałe weszło do polskiej mitologii.

W związku z Dniami Wydawnictwa IPN do 24 sierpnia większość książek w księgarni przy al. Wojska Polskiego przecenionych jest o 30 proc., a niektóre publikacje można kupić za 5, 8, 10 zł. ©℗

(as)