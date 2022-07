W piątek wyniki egzaminów ósmoklasistów. O godz. 10 można je sprawdzić w Internecie

Już dziś, 1 lipca ósmoklasiści mogą sprawdzić, jak im poszło na tegorocznych egzaminach wieńczących naukę w szkołach podstawowych. Wyniki pojawią się o godz. 10, jednak nie na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, ale wyłącznie po zalogowaniu w serwisie ZIU, czyli Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Młodzież zdawała egzaminy z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego w terminie głównym od 24 do 26 maja. Ósmoklasiści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminów w maju, musieli napisać je w terminie dodatkowym - od 13 do 15 czerwca. Sprawdzian wiedzy na koniec ósmej klasy zdawało w Szczecinie niemal pięć tysięcy uczniów, w całym regionie 21 tysięcy nastolatków. Do „małej matury" przystąpiło w Zachodniopomorskiem także 341 młodych uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do naszego kraju po 24 lutego 2022 r.

Uczniowie już dziś mogą sprawdzić wyniki z obu egzaminów, ale muszą mieć do tego login i hasło otrzymane w szkole.

Oto krótka instrukcja jak zalogować się w ZIU, by zobaczyć swoje wyniki:

1. W polach: "login" i "hasło" wprowadzamy informacje podane wcześniej przez macierzystą placówkę edukacyjną. Gdyby na tym etapie nastąpiły problemy z zalogowaniem, trzeba skorzystać z opcji „Nie pamiętam hasła". Wówczas na powiązany z kontem adres e-mail zostanie wysłane nowe hasło.

2. Po zalogowaniu należy wybrać egzamin i kliknąć w pole z jego nazwą, np. egzamin ósmoklasisty.

Pokażą się procentowe wyniki egzaminu. Chcąc sprawdzić poprawne i niepoprawne odpowiedzi, należy kliknąć na konkretny egzamin.

- Wszyscy zdający ponadto mają możliwość zalogowania do serwisu ZIU i dostępu do swoich wyników od dnia 1 lipca br. przy użyciu profilu zaufanego - informuje na swoich stronach internetowych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu.

Dopiero w piątek, 8 lipca w szkołach zostaną wydane uczniom zaświadczenia o wynikach egzaminów. Będzie na na nich podany wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej - dla egzaminu z każdego przedmiotu. Po otrzymaniu wyników egzaminów kolejnym krokiem jest uzupełnienie aplikacji w wybranych przez ósmoklasistów szkołach ponadpodstawowych - uczniowie mają na to czas do 13 lipca, do godziny 14.

(kel)