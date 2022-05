Ósmoklasiści już po pierwszym egzaminie. „Zemsty" się nie spodziewali

Niemal pięć tysięcy w Szczecinie, a w całym regionie ponad 21 tysięcy uczniów kończących szkoły podstawowe jest już po pierwszym egzaminie z języka polskiego. Do „małej matury" przystąpiło w Zachodniopomorskiem także 341 młodych uchodźców z Ukrainy.

Przez 120 minut uczniowie musieli pochylić się nad arkuszem z zadaniami zamkniętymi, czyli takimi, w których wybierali jedną odpowiedź z kilku podanych oraz napisać wypracowanie.

Od rana nastolatki szturmowały internetowe wyszukiwarki. Uczniowie spodziewali się, że na tegorocznym egzaminie przyjdzie im zmierzyć się lekturami: „Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego oraz „Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. Przypuszczenia ósmoklasistów się nie potwierdziły. W zadaniach zamkniętych królowała „Zemsta" Aleksandra Fredry. Uczniowie musieli także sformułować pisemną wypowiedź. Do wyboru mieli dwa tematy. W pierwszym trzeba było napisać rozprawkę udowadniającą trafność stwierdzenia: „Z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności" odwołując się do lektur obowiązkowych. W drugim napisać opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów wybranej lektury obowiązkowej: „Wspólna przygoda skłoniła Cię do refleksji, że warto było przenieść się do świata przedstawionego tej lektury".

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można zdobyć maksymalnie 45 punktów - 25 punktów za odpowiedzi na pytania oraz 20 punktów za wypracowanie.

Centralna Komisja Egzaminacyjna o godz. 13 opublikowała arkusze z języka polskiego. Młodzież może tu również sprawdzić przykładowe odpowiedzi.

W środę ósmoklasiści pochylą się nad zadaniami z matematyki, w czwartek będą zdawać pisemny egzamin z języka obcego nowożytnego. Uczniowie mają do wyboru: język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski i ukraiński.

