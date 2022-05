Egzaminy z języka polskiego, matematyki i angielskiego. Czas na sprawdzenie wiedzy ósmoklasistów

Dzisiaj (24.05) ponad 21 tysięcy uczniów zachodniopomorskich szkół podstawowych przystąpi do egzaminów, które są dla nich przepustką do dalszej edukacji. Test wiedzy po ośmiu klasach jest obowiązkowy - to warunek ukończenia podstawówki. Nad arkuszami z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego nastolatki pochylą się w dniach 24-26 maja.

Wszystkie egzaminy rozpoczną się punktualnie o godz. 9. Na wypełnienie arkusza z języka ojczystego młodzież ma 120 minut, zadania z matematyki musi rozwiązać w 100 minutach, na test z języka angielskiego lub opcjonalnie z innego języka obcego nowożytnego ma 90 minut. Nastolatki podchodzą tylko do egzaminów pisemnych.

Podobnie jak maturzyści, ósmoklasiści zdają w tym roku sprawdzian ze swojej wiedzy na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej. To ułatwienie, wprowadzone na czas pandemii, wciąż obowiązuje w polskich szkołach.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu podaje, iż punkty z egzaminu obliczane są według algorytmu: liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć

